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今年7月上市櫃法人購地投資292億元 較去年同期大增近七倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據公開資訊觀測站數據顯示，今年7月上市櫃法人共投資292億元購置土地，較去年同期成長近七倍，主力買方為建商，總價最高土地交易為新美齊（2442）以38.83億元取得台中南屯區惠仁段1,149坪土地，新美齊同時也登上7月獵地王，共斥資75億元於新北、台中購地；其次為興富發（2542）集團，包括旗下碧江企業、潤隆建設（1808）等，共砸下61億元於台中、高雄購地。

總計今年前七月土地市場交易量達901億元、年增198%，已超越去年一整年的交易量。信義全球資產總經理林三智觀察，前幾年央行祭出選擇性信用管制，土地市場交易活動受到政策抑制，2021年起連續三年交易量都在千億元以下，去年僅有569億元，創14年以來新低，而今年建商看好住宅市場剛需，購地動能回歸並積極填補土地庫存，預料今年土地市場將重新站上千億元格局。

觀察區域土地市場交易情形，今年建商重兵部屬台中市，前七月台中土地交易量達216億元，居六都之冠，又以14期重劃區土地最受建商青睞，包括華固（2548）、遠雄（5522）、亞昕（5213）等品牌建商都搶進插旗；第二名為高雄市，累計土地交易額為176億元 ，其中華友聯開發（1436）大手筆斥資20.08億元買下亞灣區2,363坪土地。

建商 新美齊

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