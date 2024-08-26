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皇翔奪永和大陳地區單元4公辦都更 未來積極參與公辦都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

皇翔（2545）奪公辦都更再下一城。皇翔26日公告，獲選為「新北市永和新生地（大陳地區）更新單元4都市更新案」之最優申請人，繼拿下新北市永和大陳地區單元3公辦都更案後，再度拿下單元4標案。

「新北市永和大陳地區」號稱產權最複雜的公辦都更案，總計共分成7塊，其中單元單元1、4為最後一塊拼圖，去年曾經因為選舉期間敏感、房市景氣降溫而流標，兩案合計基地面積達8,400餘坪，而皇翔得標的單元4，基地面積達3,817.23坪，土地使用分區為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。

皇翔近年積極尋求大台北地區開發機會，且以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量除了大陳3、4外，捷運聯開案也拿下「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

皇翔指出，在市區土地取得不易及購屋者要求提高下，未來發展策略會積極參與公辦都更案，並配合產品規劃及區域環境，採行優越的行銷策略，求取合理的利潤。

公辦都更 皇翔

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