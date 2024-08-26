台船與中航簽約取得散裝新船建造大單 總量可達50億元

台船（2208）於26日宣布，與中國航運（2612）旗下等子公司簽署2艘和選擇權2艘21萬公噸級散裝貨輪建造合約；另中航（2612）同步公告全案交易總金額為1.52億美元至1.59億美元，約當新台幣50億元。台船未來營運進補。

26日的簽約儀式由中國航運董事長彭士孝及台船董事長黃正弘主持。

台船公司於2004年起，陸續建造載重噸20~21萬公噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司的21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會(RINA)「年度名船錄(Significant Ships)」，凸顯台船卓越的設計能力與優良品質實績，吸引中國航運公司決定再次攜手台船，打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘。

本案雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船公司最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。

新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東之性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船公司自主研發先進節能技術，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現。

台船表示，長期努力堅守發展商船事業且秉持海域最佳化設計理念，為中國航運公司量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為台灣在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，同時為根留台灣，促進國內業界合作典範。