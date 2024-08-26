PChome 24h購物觀察中秋商機升溫 這些關鍵字衝新高

9月迎來中秋、開學季，尤以中秋季節性最明顯，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察近期「月餅、蛋黃酥、鳳梨酥」等關鍵字的搜尋量已衝出近10日來的新高，中秋禮盒的銷售熱潮明顯升溫，統計近一周的銷售額相比去年同期成長達50%。

進一步分析站上銷售趨勢，熱銷前三名依序為：美心流心奶黃月餅、小潘蛋糕坊鳳凰酥、奇華餅家幸運中秋禮盒，顯見傳統人氣品牌、經典口味的禮盒依然最受到消費者喜愛。為滿足消費者的採購與送禮需求，PChome 24h購物即日起至9/17推出中秋食品強檔活動，網羅上百款排隊名店、創意特色聯名、經典水果禮盒等商品，祭出「月下響禮」全場7折起等眾多優惠。

除了傳統口味有固定買盤外，Pchome 24h分析近年來創意、有新意的禮盒逐漸受到消費者青睞，像是烏金鳳凰酥、冰淇淋月餅等獨特口味成為新趨勢。另外高品質生鮮果物也是送禮重點，來自海外的貴重水果是新選擇。