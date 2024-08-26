台虹與臻鼎達成戰略合作 深化合作優勢互補

全球領先的軟板材料供應商台虹科技（8039）與全球PCB領導廠商臻鼎科技集團（4958）於深圳鵬鼎時代大廈簽 署戰略合作協議，深化雙方在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的合作，創造良好的社會和經濟效益，實現資源共享、利益雙贏。

雙方合作將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略。亦將定期分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援，在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

台虹科技與臻鼎科技集團皆致力於實現永續發展目標，積極推動低碳經濟，在環境、社會及公司治理（ESG）領域深化合作，共同實現綠色發展。一方面，在材料設計、生產製造、物流配送等各環節嚴格控制碳排、提升能源效率；另一方面，積極探索可再生能源利用、循環經濟等創新模式，推動可持續發展，共同為應對氣候變化做出積極貢獻。雙方共同目標與願景，將致力於科技創新，造福人類社會，積極參與環境保護事業，為建設美麗地球做出貢獻。

台虹科技董事長孫達汶表示，此次與臻鼎確認戰略夥伴關係，能進一步掌握市場新需求，建立長期穩定的合作關係，發揮各自優勢，建立全面的戰略性合作夥伴關係。

臻鼎董事長沈慶芳表示：「台虹科技作為FCCL全球領先的廠商，在軟板材料的研發與製造累積豐富的經驗。而台虹和臻鼎的合作已有10幾年的歷史，我們合作的過程中，互相助力，各自達到FCCL領域和PCB領域的世界領先地位。這次合作的深化，相信在面對未來技術迭代提升的挑戰、數位化轉型及綠色生產要求上，台虹和臻鼎藉著互相分享與助力，可以更上一層樓，打造全新的CPC產業鏈。」

展望未來，雙方將把此成功經驗複製推廣到臻鼎高雄工廠，並進一步落實全面的合作。同時雙方也將持續深化合作、優勢互補，共同服務PCB生態圈夥伴，推動全球PCB產業的創新與永續發展。