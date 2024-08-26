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台灣大哥大領投WeMo Scooter完成Pre-B輪募資

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

共享機車業界領導品牌WeMo Scooter（威摩科技）今日宣布完成Pre-B輪募資，該輪募資由台灣大哥大（3045）領投，暨其他天使機構投資人，共同挹注資金推行綠能共享運具科技，並宣布WeMo即日起進軍台中，預告9月將進入台南。

WeMo更推出全台17站點租還「環島縱貫線」服務，成為駐點最多城市的共享與租賃機車業者。用戶可在基隆、屏東、苗栗、宜花東等城市之台鐵、高鐵站外進行站點租還，搭配全台機車日租最低價$349方案，是台灣出遊交通的最佳選擇。

WeMo籌立邁向第九年，植基於過往長期積累的用戶洞察與專業營運管理，今年3月推出二代車款WeMo Fly後 ，在用戶體驗及營運皆創造新高點。WeMo執行長劉于遜表示，台中是最多用戶希望提出服務的城市，WeMo Fly將進入台中提供服務，目前平均每台新車均車貢獻比提升40%；同時在日租表現上，因 WeMo Fly 續航力高及優異的用戶騎乘體驗，更讓WeMo Fly平均每台車在日租、小時租營收表現屢創新高。

台灣大哥大加入後，WeMo可望成為未來其EV100計畫中電動車生態圈的一環，並首度在9月1日起，在台灣大哥大4G新申辦/續約/攜碼用戶，都能免費體驗WeMo PASS兩個月，讓共享服務能深入到每一位用戶的生活中。

4G WeMo 台灣大哥大

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