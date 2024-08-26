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台船與中國航運簽約 將建「環保高裝載」21萬噸級貨輪

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
簽署活動儀式由中國航運公司彭士孝董事長，及台船公司黃正弘董事長簽署相關合約，前董事長鄭文隆先生亦受邀觀禮。圖／台船公司提供
簽署活動儀式由中國航運公司彭士孝董事長，及台船公司黃正弘董事長簽署相關合約，前董事長鄭文隆先生亦受邀觀禮。圖／台船公司提供

台灣國際造船股份有限公司（台船公司） 今日與中國航運公司旗下等子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬公噸級散裝貨輪建造合約，此貨輪應用台船公司自主研發的先進節能技術，延續前幾代許多優點，增加載重與降低油耗，為船東量身打造節能環保高裝載效能的船舶，以更加彈性的經營方式及精緻化管理。

台船公司於2004年起，陸續建造載重噸20至21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司之21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會（RINA）「年度名船錄（Significant Ships）」。中國航運公司這次再度攜手台船公司打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘。

台船表示，本案雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船公司最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。此批新船型具備完整的流體力學配套方案、滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標EEDI PHASE III標準、納入智慧船舶之概念設計和安裝軸發電機，善用主機動能產生高效電力。

台船表示，新船型除了住艙外型採低風阻設計，能有助降低油耗外，主機搭載選擇性觸媒還原脫硝裝置SCR （Selective Catalytic Reduction），滿足IMO氮氧化合物排放管制規範的第三期標準，使船舶可航行於船舶排放控制區域(ECA)，另外預留AMP岸電系統空間，並保留後續升級改裝可行性，使船舶停靠碼頭期間可停用發電機，改採碼頭岸電，避免船用發電機所產生之廢氣污染港區空氣。

此外此貨輪設置有脫硫塔，並預留未来安裝碳捕捉裝置之裕量，俾達到保護地球環境之ESG目標，並已具備未來改裝使用低碳排燃料包含氨氣系統（Ammonia-ready）及天然氣系統（LNG ready）之可行性方案。

台船 碼頭

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