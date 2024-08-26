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近五年住宅大樓總價中位數漲幅 「這地區」五年大漲近六成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供

據實價登錄網資料，近五年六都暨新竹縣市住宅大樓總價中位數變化中，2020年之際尚有桃園市、台中市、台南市與高雄市四大都會區總價中位數落在1,000萬元內，但到了2024年，總價中位數還在1,000萬元內僅存台南市與高雄市，房價明顯低於他市；而新竹縣市住宅大樓五年間總價中位數漲幅達58.4%，六都暨新竹縣市中最強勁。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業的重鎮，吸引眾多高科技就業人口移入新竹，帶動住宅需求增加。竹科的科技新貴所得普遍更高、購買力更強，也讓新竹住宅大樓房價中位數在2020年時為1,190萬元，2024年一舉衝上1,885萬元，漲幅達58.4%，五年間增加695萬元。不僅漲勢凌厲，中位數也超越新北市、僅次於台北市。

台北市住宅大樓總價中位數近五年則是維持在2,500萬元上下，也是六都暨新竹縣市中房價變動最為平穩的縣市。

陳金萍指出，雖然台北市房價位居全國之冠，但是絕大多數的民眾薪資成長有限，購屋負擔能力跟不上房價上漲速度，因此，往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象，導致台北市近五年住宅大樓總價中位數不增反減。

六都暨新竹縣市住宅大樓房屋總價中位數1,000萬元以下的縣市，在2020年時計有桃園市、台中市、台南市、以及高雄市4個都會區，近幾年隨著房價上漲，到了2024年上半年則僅剩下台南市與高雄市。

陳金萍分析，台南市、高雄市二都受到科技產業帶動，尤其南部科學園區產值表現亮眼，帶來大量工作機會，帶動當地購屋需求，近年房價也有顯著上漲，台南市、高雄市住宅大樓總價中位數五年均成長超過四成，漲勢明顯，但因台南市、高雄市房價在六都暨新竹縣市之中，基期相對較低，總價中位數尚未突破1,000萬元大關，是唯二房價相對親民的都會區。

桃園市與台中市住宅大樓總價中位數分別在2023年及2022年突破1,000萬元大關，近五年漲幅約四成上下。

陳金萍指出，桃園市與台中市具備人口、重劃區與重大建設三大優勢加持，近年來房市買氣熱絡，加上建商大舉進駐推案，預售屋價格明顯上漲，也帶動成屋房價走揚，兩都會區住宅大樓總價中位數已站穩千萬元。

新竹住宅大樓房價中位數在2020年時為1,190萬元，2024年一舉衝上1,885萬元，漲幅達58.4%，五年間增加695萬元。不僅漲勢凌厲，中位數也超越新北市、僅次於台北市。永慶房產集團提供
新竹住宅大樓房價中位數在2020年時為1,190萬元，2024年一舉衝上1,885萬元，漲幅達58.4%，五年間增加695萬元。不僅漲勢凌厲，中位數也超越新北市、僅次於台北市。永慶房產集團提供

房價 新竹

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