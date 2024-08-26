台船與中航簽約 承造21萬噸級散裝貨輪
台船公司今天宣布，與中航旗下子公司簽署21萬噸級散裝貨輪2艘建造契約及2艘選擇權協議，由中國航運公司董事長彭士孝及台船公司董事長黃正弘簽署相關合約。
台船發布新聞稿說，雙方自今年初開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船最終以船型性能方案，加上較早的交船檔期，爭取到此案。
台船2004年起陸續建造載重噸20萬至21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造。
台船表示，新一代21萬噸級散裝貨輪配合船東性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船自主研發的節能技術，相較前一代設計，在增加載重與降低油耗有更好表現。
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