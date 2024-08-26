暄達拓歐取得成效 負壓傷口治療機進入英國與立陶宛

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達醫學（7726）在拓展歐洲市場布局上取得了進展。自主研發生產的主力產品－負壓傷口治療機（NPWT）及敷料套件，繼在希臘、義大利、奧地利、德國等市場銷售的基礎下，今年下半年再接再厲，將NPWT成功推進英國與立陶宛市場，此外，暄達負壓傷口治療機目前也已銷售至包含美國、巴西、阿根廷、台灣等多個國家。

過去，暄達在歐洲大陸的市場布局主要由英國子公司負責，營收來源以醫療級減壓氣墊床產品為主，而負壓傷口治療機作為新進品牌，則處於市場推廣階段。為進一步優化在歐洲大陸市場的經營，暄達於2022年底在德國設立了歐洲子公司，並以其作為拓展歐陸市場的核心樞紐，專注於強化當地物流倉儲、業務行銷、分銷渠道以及產品技術服務。根據銷售觀察，暄達的負壓傷口治療機在歐洲的銷售逐步增長，從2022年不足3%的占比，提升至2024年上半年約10%。

在歐洲子公司的努力下，暄達近期與英國及立陶宛的醫材品牌及通路商建立合作。英國被視為負壓傷口治療機的發源地及主戰場，歐美品牌居主導地位。暄達以台灣品牌的身分，與當地大型醫療品牌商合作實屬不易，目前已進行臨床應用，並獲得良好的回饋，預期後續銷售將逐步開展，目標打進英國國民保健服務（NHS）採購體系。立陶宛方面，亦是近期確立了合作夥伴，現已小批量出貨，並積極爭取進入更多醫院與診所機會。

暄達的負壓傷口治療機及敷料產品，目前已陸續通過歐盟、英國、巴西、紐澳等醫療二類認證，並已取得台灣TFDA許可與健保給付，以及美國FDA 510(K)許可，在此基礎下，產品已成功進入美國、南歐、中歐與東歐部分國家，以及巴西、阿根廷及台灣等多國的多所公衛醫院、區域醫院及療養院所等。展望未來，暄達將持續推進負壓傷口治療機的市場拓展，除持續深化歐洲布局外，也積極布局墨西哥、澳洲、紐西蘭、東協十國的馬來西亞與印度等機會，以期進一步擴展市場版圖。