鎖定台商回流高資產客 七期睽違5年出現百坪豪宅案

台中七期受到外圍重劃區價格擠壓，挹注強勁補漲動能，近年吸引不少建商爭相搶進插旗，今年下半年包括寶璽、寶輝、聯聚、麗晨、國泰等指標建商皆有新案推出，其中「寶璽天讚」則是七期睽違5年以上，再次出現均值百坪的超大坪數豪宅預售案，受到高資產族群關注。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，台商回流不動產禁令將解除，中台灣產業蓬勃發展，連帶商辦市場大熱，頻創新高價，新案量能也很充足，而高淨值資產的富豪對於室內空間的大小、生活尺度的舒適性都有一定要求，尤其社區住戶的均質性也是優先考慮的重點。

觀察全台目前均質百坪以上的頂級豪宅產品皆以成屋餘屋銷售為主，新案出現明顯斷層，台中市場則以「寶璽天睿」、「寶輝秋紅谷」、「聯聚瑞和」三大案最受關注，也持續傳出成交，若推出超大坪數預售新案，勢必吸引金字塔頂端客戶的目光。

目前中台灣預售案，目前確定進場，均質百坪以上新案僅有七期市政中心的「寶璽天讚」，該案規劃100至130坪，總銷120億元，基地正對七期別墅群第一排，擁有購屋者最愛的無限棟距視野，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案。

進而觀察七期市政核心推案，仍以中小坪數為主流，如位於市政北二路、河南路口歌劇院「寶輝101 theater south」，主力坪數50、70坪，頻創9字頭高價交易，此外，「南七期公益路新案」也將延續寶輝國際團隊設計血統，尚未公開先行動工，據傳已有逾600組客戶詢問預約，兩案合計總銷達百億元。

總銷70億元的「雙橡園1920」，於低密度、高綠覆率的七期市政核心「北單元二」市政路、龍富路整合了1,920坪大基地，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅並私擁1,500坪大花園，實登價格突破8字頭。

已進場一段時間的「遠雄琉蘊」，規劃33-45坪，頻創高價，34樓以總價4,415萬元成交，扣除車位後每坪單價95.8萬寫下社區新高，另外31、34、19樓還有5筆9字頭交易。

七期南側則有即將進場的「國泰七期森林公園新案」同樣備受關注，基地位於大墩七街、大觀路，將規劃2-3房產品，在地業者也透露，該案將是國泰建設布局七期的個案中，坪數設定最小的一次，預估也將創新高價。