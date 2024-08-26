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金寶攜芥菜種會推動「社會共融」 以食農教育邀青年返鄉

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶攜手基督教芥菜種會啟動針對食農教育的「社會共融計畫」。金寶／提供
金寶攜手基督教芥菜種會啟動針對食農教育的「社會共融計畫」。金寶／提供

老牌電子大廠金寶（2312）26日攜手基督教芥菜種會，於新竹縣尖石鄉「三一食農夢想基地」，啟動一項針對食農教育的「社會共融計畫」，並在現場舉辦合作儀式，而金寶也派出執行長、永續長、及人資長一同出席見證，雙方期望透過培訓部落青年擁有飼養生蛋雞技能及自然農業知識，改善偏鄉經濟，並促進青年返鄉。

金寶總經理陳威昌指出，團隊多年來在台灣這塊土地成長茁壯，這幾年我們看到台灣出現了許多現象，包含：食安問題，在地農業面臨挑戰、環境衝擊，以及偏鄉人口外移導致城鄉差距甚大等等。此次，我們特地攜手基督教芥菜種會，一同合作這項計畫，就是希望能從根本來改善痛點。

此計畫以「三一食農夢想基地」作為培育部落小農的示範基地，透過自然農業友善飼養模式生產雞蛋，輔導部落小農學習建立循環農業的有效利用，使其在掌握技能後，能夠獲得穩定的收入，並成為部落中的技術骨幹，將所學知識和技術傳承給家人及其他青年，形成知識傳承的良性循環。

同時，鼓勵青年返鄉創業，開設生蛋雞養殖場和自然農場，不僅能夠提供安全、健康的食品給民眾，還可創造當地的工作機會，促進偏鄉地區的經濟發展。而金寶永續長游乃溥也補充，團隊透過這樣的良性循環，部落中的長輩和孩子們也能夠在這些農場中找到自己的價值和位置，增強社區的凝聚力和向心力。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會發展永續的部落產業，希望讓部落青年有工作機會，有穩定的經濟來源，就能恢復與家人同住的生活，達到自立自助、共生共好的目標。改善台灣食安問題和促進偏鄉地區的可持續發展並非易事，這需要來自各方共同努力及持續投入。

對此，金寶集團和芥菜種會深知，只有更多企業參與進來，才能真正改變這一現狀，雙方也希望，能透過這次的合作計畫，能進一步吸引更多的企業一同關注，攜手參與偏鄉發展和社會共融的事業。兩個單位也將共同促進偏鄉地區的可持續發展，支持部落產業永續發展，從扶助到扶立，幫助社區需要者及部落青年有工作機會。

金寶攜手基督教芥菜種會啟動針對食農教育的「社會共融計畫」。金寶／提供
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偏鄉 農業 金寶

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