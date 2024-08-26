發展細胞基因治療 TBMC：台灣有2優勢可布局罕病研發

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔今天表示，台灣擁有高階醫學人才與強大資通訊產業，在成本與加速研發占有優勢，鑒於國際大廠在新興療法領域退出罕見疾病研發，建議國內生技業者抓緊契機，在細胞與基因治療（CGT）布局罕見疾病領域開發。

行政院2024生技產業策略諮議委員會（BTC）今天登場，在議題二「生醫永續」邀請BTC委員、TBMC執行長張幼翔以「台灣新興療法國際開拓之路」為題，談到全球細胞與基因治療市場。

他表示，新興療法主要指的是細胞與基因治療，至2027年市場將達406億美元（約新台幣1.29兆元），年成長27.2%；成長最快速為細胞療法，占比最大，超過55%，其次是基因療法，第3為組織工程。

CGT相對於生物製藥有幾百個藥被批准，真正領到藥證不到80家。CGT公司產品進入臨床一期與二期階段占比約93%，大部分都在早期臨床階段，以抗癌最熱門，但張幼翔認為，若要跟國際藥廠競爭，可說是一片紅海，罕見病反而是CGT切入市場的策略。

張幼翔指出，國際大型競爭者過去2年在CGT領域遭遇挫折，有些中止研發計畫，特別是罕見疾病方面，釋出更多發展空間，例如羅氏子公司基因泰克今年宣布終止逾30億美元的細胞治療合作案；另外高價的基因療法也面臨上市後銷售不如預期的狀況。

他認為，台灣具備全球罕見疾病研發中心的優勢，除了擁有高等生醫人才、有424家醫療機構，以及143個臨床試驗地點之外，今年台灣通過再生醫療雙法，確立再生醫療制度規範，也為台灣新興療法開拓新希望，並具有開發罕見疾病的優勢。

最後他總結，台灣的醫療系統以及臨床研究環境，可連結國際藥廠，利用CGT治療罕見疾病早期臨床試驗，跨領域整合台灣ICT產業以及政府支持的法規環境，在國際大藥廠退出新興療法開發罕見疾病治療的真空期間，以奠定開發新興產業的基礎。