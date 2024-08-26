快訊

京華城案3關鍵公文「柯文哲親簽」 彭振聲避答僅稱：很敏感

「跑跑卡丁車」國道奔馳？ 一查竟是36年前進口骨董吉普車

網議高架橋影響風水？ 信義房屋專家這樣看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋林詩偉表示，過去老一輩確實認為高架橋會帶來風水上的顧慮，其實更應該注意容易受到噪音與落塵問題困擾。圖／信義房屋提供
信義房屋林詩偉表示，過去老一輩確實認為高架橋會帶來風水上的顧慮，其實更應該注意容易受到噪音與落塵問題困擾。圖／信義房屋提供

近日在PTT上，有網友針對高架橋對風水的影響提出疑問，並指出高架橋旁的噪音問題應該會影響房價，「為何沒看到房價受到影響？」隨即引發眾多網友熱議「帝寶」、「風水是口袋夠的人才有資格在意的」、「竹北高鐵+高架橋，管他什麼風水」，顯示現代人對於傳統風水問題的態度轉趨開放。

信義房屋新竹中央店專員陳文豪指出，以巨城商圈旁高架橋社區為例，熱門社區即使在高架橋旁，釋出後也會很快就賣掉，而鄰近高架橋旁四、五樓物件會賣久一點，價格也不會有太大的差異。相較於風水問題，高架橋旁的住宅更容易受到噪音與落塵問題困擾，不過現在噪音和落塵問題都可以透過氣密窗阻絕，因此接受度也相較以往更高。

就新竹市區東大路、光復路、武陵路，巨城商圈周邊行情來看，高架橋旁的物件並無明顯價格差異，熱門社區即便是在高架橋旁，只要釋出還是會很快就賣掉，可見高架橋並不會直接影響房價，買家們更關心周邊商圈是否生活機能完善、交通便利性…等因素，遠大於傳統風水考量。

陳文豪表示，雖然巨城商圈離園區有段通勤距離，但離市區近換來更良好的生活機能，其中以三房加車位商品最受歡迎，近期實價登錄平均單價來到4字頭，附近多為中古屋齡約30年華廈，總價約1,500萬至1,600萬左右，雖然屋齡高但低總價也吸引許多年輕工程師來看房。但因新竹人假日「不是在巨城，就是在前往巨城的路上」，因此可以有一台機車，作為假日車潮眾多時代步使用會更加便利。

信義房屋光埔特區店店長林詩偉表示，過去老一輩確實認為高架橋會帶來風水上的顧慮，然而，現在最受歡迎的電梯大樓商品裡，普遍都存在著風水問題，久而久之自然就不會有人認為那是一個問題，反倒是過去習慣住透天的買家，在購屋時會相比其他人更在乎風水。林詩偉表示，常見民眾在窗前擺放大型綠色植物，或使用八卦鏡來改變氣場、能量，來改善高架橋可能帶來的風水影響，也有不少人請專業的民俗專家給予建議，即可簡單改善在意的高架橋風水問題。

信義房屋 噪音 房價

延伸閱讀

工研院設永續高階主管研習班 聯合國淨零專家開講

右轉時「掉裝備」…板車車載怪手竟摔落 橫躺國10高架橋下

台一線高架橋遭撞缺一角 侯友宜派178名警力疏散

新北台1高架單線通行「車流排隊1.5公里」 整日這時段最塞

相關新聞

網議高架橋影響風水？ 信義房屋專家這樣看

近日在PTT上，有網友針對高架橋對風水的影響提出疑問，並指出高架橋旁的噪音問題應該會影響房價，「為何沒看到房價受到影響？...

要求自製率衝擊MG 中華車：盡力早日交車

裕隆集團旗下中華車今舉行法說，對於經濟部要求國產車自製率，影響MG車款的接單，中華車表示，會調整產線編成、生產人力，將短...

建商購地動能滿血回歸 7月土地交易創49個月來新高

土地市場交易動能復甦，據信義全球資產公司統計，7月上市櫃法人土地市場交易量達292億元，刷新49個月以來單月交易新高紀錄...

大學生租屋壓力爆表 台大周邊獨立套房1年租金高達21萬

9月大學開學季，周邊進入租屋市場旺季，但學生租屋壓力面臨爆表狀況。全向科技房產中心特別彙整112學年度全台學生數最多的前...

疫後商辦市場坪數多元化 非典型景觀商辦崛起

政府打炒房但「打住不打商」，且商用不動產貸款成數不受限制，讓不少建商轉攻商辦布局。鄉林不動產研究室統計今年上半年全台辦公...

土地「交換」也要繳土增稅 符合四條件能節稅

當土地所有權人出售土地時須繳交土地增值稅，其中又分為一般稅率20%至40%不等、自用住宅優惠稅率10%。高雄稅捐處26日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。