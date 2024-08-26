幸福企業新指標 和潤、國產建材展現ESG和碳競爭優勢

根據金管會公布「2023年上市櫃公司永續發展行動方案」，明文規定自2023年起資本額達新台幣20億元以上的上市櫃公司必須編製永續報告書，2025年起將擴大至全體上市櫃公司，也就是說未來兩年內，將有超過1,000家上市櫃企業，要延攬合格的永續管理師。

從1111人力銀行盤點2024「10大亮點工作」當中，「永續管理師」以及「碳排管理師」雙雙名列其中，相關領域人才在就業市場奇貨可居。有網友在知名論壇發文表示，想在轉職前去上ESG認證課，因而求問認證推薦，該文一出也釣出一票網友熱情回覆「目前台灣是上市櫃公司被證交所要求編製報告書，還有ESG的重點資訊揭露。所以得先認清職缺以上市櫃公司為主」、「建議先了解妳是喜歡專案管理、規劃、趨勢分析；還是喜歡數學計算，找方法減碳」、「有些淨零技術的課甚至對文組的朋友來說會到偏硬的程度」、「不同行業的職位工作內容會有些不同，雖然都叫永續管理師，但其實差別很大」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，不同產業的永續管理師，薪資會出現10%~20%的差異，包括金融業、科技業、製造業的永續管理師都有機會挑戰百萬年薪。由於綠領人才相當稀缺，具備能源轉型專業知識的「溫室氣體（碳）管理師」身價水漲船高，剛入行的薪資至少4萬起跳，具產業實戰經驗，能幫助企業實現碳排目標，創造實質效益者，最具競爭優勢，有機會月薪上看8萬元。

員工是公司最重要的資產，隨著聯合國提出企業ESG評估指標，為幸福職場帶來了新思維，1111人力銀行為上班族提供幸福求職指標，舉辦「2024幸福企業」票選 （https://happiness.1111.com.tw/），今年已邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，包括「和潤企業」以及「國產建材實業」都有報名，今年產業分為11大類包括：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。

「和潤企業（6592）」積極響應並支持全球永續淨零目標與願景，營運範疇從「車」領域跨足「非車」領域，並由「融資租賃」擴大至「綠能投資」，持續發展多角化永續業務，2022年與和泰汽車、和裕投資共同投資成立「和潤電能」，正式進軍綠能產業。已經連續四年，且今年再榮獲第十屆公司治理評鑑6%~20%，並參與1111人力銀行幸福企業、2024亞洲企業社會責任獎等各項評選，ESG理念深耕環境永續、社會參與、公司治理，善盡企業社會責任。

「國產建材實業（2504）」深化綠色營運布局，超前部署擬訂「碳競爭優勢策略」，率先業界推動綠色運輸，引進全台第一台「AI智慧科技電動混凝土車」，並於日前正式亮相，從「綠色運輸」、「綠色製程」、「綠色產品」三大面向展現碳競爭力優勢。綠色運輸策略將擴及上下游供應鏈，包括中保物流的砂石車運輸，並延伸至旗下關係企業如國宇建材，推動全面的碳布局。

目前幸福企業票選活動已進入秘密客評比階段，活動將於9月12日公布得獎名單，並於11月11日舉辦頒獎典禮，推升社會各界對企業福利的重視程度，持續創造職場共好。