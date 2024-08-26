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要求自製率衝擊MG 中華車：盡力早日交車

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆旗下中華汽車的MG透過CKD（completely-knocked-down）方式，在台組裝後進行販售。 圖／業者提供
裕隆旗下中華汽車的MG透過CKD（completely-knocked-down）方式，在台組裝後進行販售。 圖／業者提供

裕隆集團旗下中華車今舉行法說，對於經濟部要求國產車自製率，影響MG車款的接單，中華車表示，會調整產線編成、生產人力，將短期衝擊降至最低，售服維修不受影響，持續提供完善的服務，已成交訂單交易條件不變，並將盡力早日交付。

在新政策上路後，中華車的MG 4暫停接單，HS、ZS限量接單。中華車表示，新政策確實造成MG短期的衝擊，因此會與協力廠商討論，加速在地化比率，將衝擊降低，並與協力廠共組任務團隊，加速達成政策要求。

MG車系的營收占比約4成，對於營收變化、銷售目標與未來是否會漲價，中華車表示，新政策來的又急又快，要求自製率的幅度也比預期大，因此現在正全力配合政策要求，至於具體時間與成本變化，則都還在計算當中。

至於同樣透過CKD方式來台的中華大通G50 plus何時能上市，中華車則說，目前積極進行在地化比率提升工作，「有些新車上市時程的確受到新政策影響，目前時間未定。」

對於購買MG已成交但未交車的客戶是否可以如期交車，中華車表示，由於新政緣故，正積極提高在地供應比率，卻會讓客戶等比較久，但也正在與客戶逐一協商，看客戶是否願意等待。

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