建商購地動能滿血回歸 7月土地交易創49個月來新高

土地市場交易動能復甦，據信義全球資產公司統計，7月上市櫃法人土地市場交易量達292億元，刷新49個月以來單月交易新高紀錄，總經理林三智分析，品牌建商積極進場獵地，住宅土地交易動能強，不少開發商更將目光望向可開發辦公大樓等產品的商用土地，估土地市場全年交易量將回歸千億元水位。

據統計，7月上市櫃法人共投資292億元購置土地，較去年同期成長近7倍，主力買方為建商，總價最高土地交易為新美齊以38.83億元取得台中南屯區惠仁段1149坪土地，新美齊同時也登上7月獵地王，共斥資75億元於新北、台中購地；其次為興富發集團，包括旗下碧江企業、潤隆建設等，共砸下61億元於台中、高雄購地。

總計今年前七月土地市場交易量達901億元、年增198%，已超越去年一整年的交易量。總經理林三智觀察，前幾年央行祭出選擇性信用管制，土地市場交易活動受到政策抑制，2021年起連續三年交易量都在千億元以下，去年僅有569億元，創14年以來新低，而今年建商看好住宅市場剛需，購地動能回歸並積極填補土地庫存，預料今年土地市場將重新站上千億元格局。

進一步觀察區域土地市場交易情形，今年建商重兵部屬台中市，前七月台中土地交易量達216億元，居六都之冠，又以14期重劃區土地最受建商青睞，包括華固、遠雄、亞昕等品牌建商都搶進插旗；第二名為高雄市，累計土地交易額為176億元 ，其中華友聯開發大手筆斥資20.08億元買下亞灣區2,363坪土地。

總經理林三智表示，台積電等高科技大廠前進中南部投資擴廠，帶旺區域人口紅利，建商購地跟著產業發展走，包括台中、台南、高雄土地市場交易量均有顯著成長。