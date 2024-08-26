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疫後商辦市場坪數多元化 非典型景觀商辦崛起

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

政府打炒房但「打住不打商」，且商用不動產貸款成數不受限制，讓不少建商轉攻商辦布局。鄉林不動產研究室統計今年上半年全台辦公服務類建照核發件數共762件，年增11.4%，樓地板核照總樓地板面積約78.8萬坪，年減30.5％，件數增加但面積減少主要應該是因應疫後混辦新趨勢，商辦區分成多個大小不同坪數空間、讓不同產業彈性進駐，商辦坪數規劃更多元。

鄉林不動產研究室指出，市場資金豐沛，自用及置產買盤強勁，台商回台投資資金「五年不得投入不動產」8月陸續限制解禁，台商擴產持續建置生產線、廠房及營業據點，以及老舊商辦汰舊換新，帶動辦公室所及企業總部的需求高漲。

觀察六都，高雄市核照件數年增32.7％最多、其次是台南年增６％、台中市年增2.2％，顯見辦公及企業總部的高需求，不僅雙北商辦旺盛，隨科技產業往中南部地區擴廠，商辦版圖也往南向延伸，高雄、台中和台南辦公服務類建照件數明顯增長，帶旺中南部商辦熱潮。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，觀察近幾年大型企業購地蓋企業總部毫不手軟，台塑集團、元大金控等集團紛紛搬遷興建新的總部大樓，而仁寶也在北士科斥資300億興建新的營運總部。

此外，台北市商辦、店面預售像是中山區「中山麗池」、南港區「世界明珠」最近一年成交每坪單價突破200萬大關，台中七期今年也有摩天商辦大樓「TST台灣之鑽」以每坪成交價90萬元創新商辦天花板價。

賴正鎰分析，以台北市為例，近一年商辦大樓預售產品雖然仍以百坪左右為主流，但也出現不少20-30坪甚至15坪的微型辦公室，說明商辦市場趨多元。

疫後隨著一些新創IT資訊事業、傳播業、網紅經濟等產業興起，商辦也跟住宅產品一樣朝小宅化發展，有些建商推出小坪數商辦，不再訴求整層分戶銷售，而是區分成多個小坪數空間，讓不同企業彈性進駐蔚為疫後混辦新趨勢，而且許多產業為了門面及辦公的舒適度，也願意付出比較高成本購置或租用新型商辦。

113年上半年辦公服務類建照核發年增減表。資料來源／鄉林不動產研究室
113年上半年辦公服務類建照核發年增減表。資料來源／鄉林不動產研究室

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