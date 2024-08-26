築間瞄準百貨吸客潛力，打造第二個百貨品牌餐飲聚落吸客，築間第13個品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」8月30日開幕。

築間26日宣布集團旗下第13個品牌也是旗下第4個韓國料理品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」8月30日進駐秀泰生活樹林店，打造全台第二個百貨商場品牌餐飲聚落。

築間餐飲集團董事長林楷傑指出，集團在國內、外共打造出10個品牌餐飲聚落，海外第1個品牌聚落也在香港旺角誕生。其中百貨商場餐飲聚落就佔了2個。

下半年也將持續積極推動展店計畫，除街邊店之外，百貨商場店也積極佈局中，特別是今年10月起陸續將「築間酸菜魚」、「燒肉Smile」進駐至百貨龍頭新光三越的桃園、台南及高雄左營分店，持續擴大市占率，增添業績動能，期待再創佳績。

根據經濟部數據統計，112年全年度百貨業營業額高達4,427億元更創下近10年新高紀錄。其中，百貨商場中餐飲類別營收佔比高達30%。築間(7723)看好百貨商場的吸客潛力及消費力道。繼築間酸菜魚進駐高雄岡山樂購後打造出第一個百貨商場品牌聚落，創造品牌話題外品牌聚落所帶來的聚客效益更進一步直接帶動業績成長。

全新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」預計8月30日開幕營運，當日推出開幕限定優惠整桌5折優惠，除此之外，凡於08/31(六)~09/06(五) 於店內用點用套餐，即可參加食材加碼刮刮卡活動，人人有獎。08/31(六)~09/13(五)期間填寫線上問卷還可參加套餐券抽獎活動。全力拚人氣。

連鎖餐飲集團築間(7723)持續積極推動新品牌展店計畫，2024年上半年已開出25家門店，2024年底前預估將再開出10家以上的門店，並挑戰全球門店數突破200家。趁著中秋檔期前夕，推出全新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」以年輕、活潑的氛圍，延續獨食經濟特點。全台第一家就選擇在秀泰生活樹林店，預計8月30日開幕。

朴庶韓國銅盤烤肉主打「個人套餐」用餐型態，套餐均附越光米飯、韓市銅盤季節配菜及韓食小菜，人均消費落在300元至400元之間，除此之外，菜單中更規畫了單點餐點加價購優惠，提供近25以上種季節配菜及海鮮最低只要30元。

銅盤烤肉美味靈魂之一最關鍵的肉品除了選用濕式熟成肉品之外，醃醬則採用在韓國擁有80年歷史的始祖名店的配方經果改良、調整，將水梨、鳳梨、洋蔥等蔬果切碎成蓉，加上韓國芝麻油和甜醬油製作而成，肉品透過水果酵素自然嫩化並增添果香。

朴庶韓國銅盤烤肉除了推出7款套餐，更精選3款集團品牌「紫木槿韓餐酒館」人氣酒品：韓國Cass啤酒、木槿花燒啤、柚香綠茶燒啤，木槿花燒啤微微蜂蜜香氣搭上正宗韓國啤酒，兩者的搭配，上市之後廣獲好評，烤肉配燒啤，餐點好感度直線上升。正宗銅盤韓式烤肉，金黃銅盤滋滋作響，嚴選海物鮮蝦、蛤蜊、鮮蚵、鱸魚、鯛魚，更能以60元入手，不同於一般銅盤烤肉多以肉品做燒烤，築間引以為傲的海鮮品質，這次也將透過銅盤料理，呈現給顧客。