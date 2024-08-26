快訊

財經網美一段話遭轟「外行裝內行」 她致歉下架影片自嘲成黑歷史

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

港務公司成功導入 RFID 盤點系統 優化財產盤點作業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司成功導入無線射頻辨識（Radio Frequency Identification , RFID）技術，應用於財產盤點作業，這一項措施不僅提升公司管理制度的效率以及作業流程的精進，更可提高資產管理的精準度，進一步支持港務公司的長遠發展。

港務公司指出，利用讀取器掃描RFID財產標籤能實現對資產的客觀追蹤與管理，顯著提高財產盤點的準確性，傳統的盤點方式往往依賴人工操作，容易產生錯誤或遺漏，而RFID技術可以通過掃描自動更新數據，大幅度降低人為操作的風險。

此外，使用RFID技術結合財產盤點系統也大幅提升盤點效率。以前需要數天才能完成的盤點作業，現在可在短時間內完成，顯著縮短了作業時間並減少了人力成本。此外，盤點系統的數據分析功能可即時掌握資產狀況，實現更精確的資產管理與決策。

從制度方面來看，利用RFID技術整合盤點系統促進了管理透明度和數據一致性，所有資產訊息都將即時同步至港務公司的財產盤點系統，確保所有部門擁有最新的數據，從而提高整體的管理效能。港務公司表示，未來將繼續探索更多科技應用，以驅動業務增長和管理升級。

延伸閱讀

台鐵採購600輛新自強號全數交車 花蓮港卸載畫面曝光

影／逢天文大潮台南又溢堤 漁民怨：運河淤積不利船筏通行

高雄港與長灘港、馬久羅港締結 成為第19、20個姊妹港

郵輪潮湧！ 國際郵輪來台預估增46% 旅客數估達83.9萬人次

相關新聞

租金連36漲 業者：北部學生今年租屋壓力爆表

大學將開學，周邊進入租屋旺季。全向科技房產中心彙整112學年度全台學生數最多的前十名大專院校周邊住宅租金中位數開價指出，...

大學生租屋壓力爆表 台大周邊獨立套房1年租金高達21萬

9月大學開學季，周邊進入租屋市場旺季，但學生租屋壓力面臨爆表狀況。全向科技房產中心特別彙整112學年度全台學生數最多的前...

疫後商辦市場坪數多元化 非典型景觀商辦崛起

政府打炒房但「打住不打商」，且商用不動產貸款成數不受限制，讓不少建商轉攻商辦布局。鄉林不動產研究室統計今年上半年全台辦公...

土地「交換」也要繳土增稅 符合四條件能節稅

當土地所有權人出售土地時須繳交土地增值稅，其中又分為一般稅率20%至40%不等、自用住宅優惠稅率10%。高雄稅捐處26日...

生技產業策略諮議委員會議開幕 AI加速新藥開發搶先機

行政院於2005年成立具國家政策位階的「生技產業策略諮議委員會議」（BTC），逐年針對國內生技產業發展提出策略方向建議，...

均價直逼1900萬！新竹擴大領先 新北快看不到車尾燈

永慶房產集團統計七大都會區2020年至2024年之間各年度住宅大樓總價中位數變化，2020年尚有桃園市、台中市、台南市與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。