港務公司成功導入 RFID 盤點系統 優化財產盤點作業
台灣港務公司成功導入無線射頻辨識（Radio Frequency Identification , RFID）技術，應用於財產盤點作業，這一項措施不僅提升公司管理制度的效率以及作業流程的精進，更可提高資產管理的精準度，進一步支持港務公司的長遠發展。
港務公司指出，利用讀取器掃描RFID財產標籤能實現對資產的客觀追蹤與管理，顯著提高財產盤點的準確性，傳統的盤點方式往往依賴人工操作，容易產生錯誤或遺漏，而RFID技術可以通過掃描自動更新數據，大幅度降低人為操作的風險。
此外，使用RFID技術結合財產盤點系統也大幅提升盤點效率。以前需要數天才能完成的盤點作業，現在可在短時間內完成，顯著縮短了作業時間並減少了人力成本。此外，盤點系統的數據分析功能可即時掌握資產狀況，實現更精確的資產管理與決策。
從制度方面來看，利用RFID技術整合盤點系統促進了管理透明度和數據一致性，所有資產訊息都將即時同步至港務公司的財產盤點系統，確保所有部門擁有最新的數據，從而提高整體的管理效能。港務公司表示，未來將繼續探索更多科技應用，以驅動業務增長和管理升級。
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