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土地「交換」也要繳土增稅 符合四條件能節稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

當土地所有權人出售土地時須繳交土地增值稅，其中又分為一般稅率20%至40%不等、自用住宅優惠稅率10%。高雄稅捐處26日提醒，交換土地也視為買賣，雙方應按各自移轉土地持分申報現值，且符合四條件，可申請按照優惠稅率課徵土增稅

高雄稅捐處表示，土地稅法第34條所稱「出售」自用住宅用地，包括「交換」之土地在內，也就是「交換」視同「買賣」，雙方不是按土地交換差額申報，而是要按各自移轉土地持分申報現值，交換雙方應於訂立契約之日起30日內，向地方稅稽徵機關申報。

稅捐處提醒，若交換的土地符合四條件，包括面積未超過都市土地3公畝或非都市土地7公畝，地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有且其中1人已在該地辦完戶籍登記，並在交換的前一年內，未曾供營業或出租使用，即可申請適用一生一次自用住宅用地10%優惠稅率課徵土地增值稅。

土增稅 自用住宅

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