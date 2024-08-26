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中部地區大量成交 豐興本週鋼筋報價開平盤

中央社／ 台北26日電

中部最大條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價皆開出平盤。豐興向中央社記者表示，因中部地區有大量成交，營造業積極詢價，買方認為此為相對低點，但南部買方出價更低，須等買賣雙方出現成交盤，價格才有望打底。

上週廢鋼每公噸從1.02萬元下跌600元，每公噸為9600元；鋼筋價格從每公噸1.89萬元下跌400元，每公噸為1.85萬元；型鋼平盤每公噸2.57萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌，每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌，每公噸328美元，澳洲鐵礦砂每公噸自91.75美元上漲至95.85美元。

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