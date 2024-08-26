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電商99購物檔期到 momo 購物網宣布9月1日暖身起跑

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo購物網《99狂買節》，首波暖身慶於9月1日至9月8日起跑。圖／momo購物網提供
momo購物網《99狂買節》，首波暖身慶於9月1日至9月8日起跑。圖／momo購物網提供

下半年為零售業旺季，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網先衝刺電商99檔期《99狂買節》，首波暖身慶於9月1日至9月8日起跑。

實體零售業者轉進電商，擠壓純電商業績空間，為讓消費者搶先融入購物季的狂購氛圍，momo推出破百萬回饋炒熱氣氛，包含下單就有機會抽中「五星級總統套房雙人住宿」；加碼「滿額送好禮」雅詩蘭黛香水、倩碧保養組、老賴茶棧飲品等明星商品大放送；搭配28家銀行最高回饋10%、首日及週末獨享mo幣等多重回饋。momo同時瞄準9月開學季、中秋節、入秋換季需求，推薦精選爆品3折起，像是ASUS筆電、青鳥旅行中秋限定蛋捲禮盒、The North Face 機能衝鋒衣外套等通通有；八天的「雙品類日」也輪番助陣，預估推升99檔期買氣年增20%。

momo粉絲最熱衷參與的「簽到賺mo幣」與「搶紅包」同步來助陣，暖身慶期間天天簽到加分享最高可領30元mo幣，搶紅包則有機會抽中最高999元mo幣大紅包。

9月有開學季、中秋節、入秋換季需求，momo《99狂買節》祭出全站商品3折起超狂優惠，並精選爆品如學生返校的電腦3C用品、外宿生需要的寢具床包、中秋禮盒與烤肉相關商品與換季服裝、清潔用品同步折扣。

中秋節

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