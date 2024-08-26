中東烽火又起 紅海危機看不到解除跡象

中東烽火又起，以色列進入緊急狀態，業界認為，影響貨櫃海運業關鍵的紅海危機，短期內看不到解除的跡象。

對此，貨櫃三雄長榮等航商均表示，不敢輕忽地緣政治風險，只能維持繞行（好望角）的做法。

貨櫃運輸鏈繼續面臨壅塞、缺船、缺櫃、誤點等問題，運價短線修正後反彈機率大增，對貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）下季營運仍有正面效益。

紅海危機是近十個月以來運價高漲的關鍵原因，期間，因為中東胡塞組織不斷攻擊取道紅海通過蘇伊士運河的商船，導致多數自遠東前往歐洲的航商均宣布繞道南非好望角，也因為航程大增直接推升運價。近期，遠東到歐美線的運價，甚至直逼疫情時期水準，每大櫃衝破1萬美元。

業界指出，近期除了紅海危機影響外，還有北美兩大罷工事件可能發生，包括加拿大的鐵路工人、美國東岸的碼頭工人，都在進行與資方的談判，若談判破裂，則運輸鏈工人罷工，勢必衝擊海運的順暢度，可能還會造成另一波壅堵危機。