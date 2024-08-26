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生技策略會議登場 業界籲關注新藥開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任後，第一個行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）要登場了，該會議牽動未來生醫產業政策走向，今年的BTC會議，新藥開發業界期許賴總統，能多關注新藥產業的創新發展，因新藥創新仍是生醫發展的火車頭。

2024年BTC會議今（26）日登場，這是新政府上台後， 新任國科會主委吳誠文首次籌辦的政府最高層級生技諮議會，但在會議召開之前，不少專家指出，賴總統上任至今，只談「健康台灣」與「人工智慧（AI）」，針對新藥創新發展隻字未提，業界擔心未來國科會及經濟部新藥創新補助會縮水。

賴總統520就職後至今，大力提倡「健康台灣」政策願景，日前也親自召開健康台灣推動委員會，宣示要投入607億元擴大醫療及照護投資。

不過生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙曾公開提醒，健康台灣雖然與生物科技息息相關，卻與發展經濟的「產業政策」大不相同。一個是針對國內民眾，一個需要面向國際市場；一個是如何花對錢，另一個卻是要如何賺錢；一個是針對醫療機構和醫事人員，另一個則是民間生技醫藥企業，兩者差異頗大。

生技產業

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