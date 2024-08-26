生技策略會議登場 AI 診斷醫療工具擬納入健保

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）登場，衛福部將提新政。衛福部擬成立「行政法人國家醫療科技評估中心」，研議將「AI輔助診斷工具」等數位醫療納入健保暫時性支付。業界分析，將加速AI醫療發展、為患者帶來福音，進而開創全球百億商機。

2024年BTC會議今（26）日起一連三日舉行，衛福部將在首日演講中提出新政策方向，其中AI等數位醫療將成今年焦點，牽動的產業效益也備受矚目。

今年BTC會議為了因應賴總統「健康台灣」的國政願景，從社會需求出發，結合科技業優勢並將AI應用落實在生醫產業上，討論議題將包括「智慧創新」、「生醫永續」、「健康台灣」三大重點，國科會、經濟部及衛福部也將針對這三大議題提出我國的生醫產業策略。

其中，針對精準醫療的發展，最大挑戰將來自於醫療效益的評估、健保給付等法規門檻，衛福部今日的演講將提出多項創新方案。

首先是成立行政法人國家醫療科技評估中心，衛福部擬具「國家醫療科技評估中心設置條例草案」，並預計今年內報行政院審查。針對創新醫療產品，衛福部也有「市場准入」方案，研議將數位醫療納入健保暫時性支付。

衛福部認為，數位醫療可用於預防、管理或治療疾病，但是數位醫療直接納入健保，卻有產品屬性難以確定，臨床效益及經濟分析不易分析，以及臨床結果關聯性、價值流向以及支付方式等挑戰。

今年起，衛福部旗下財團法人醫藥品查驗中心也與經濟部合作，要借鏡國際對於智慧醫材產品給付方式，建構我國創新醫療給付沙盒機制建議及給付策略。另外，衛福部也期待能建置全國性醫療費用資訊平台，以解決新興醫療科技自費醫療收費的挑戰。

另外，針對過去BTC會議曾經提出的智慧醫療的建議，衛福部目前也正在進行多項計劃，包括推動次世代數位醫療平台、三大AI中心建置、健保雲資料互動模式等。

除了衛福部之外，經濟部也正鏈結國際新創生醫聚落，協助臺灣廠商爭取國際合作，例如國內有兩家廠商入選美國梅約診所（Mayo Clinic）與亞利桑納州立大學共同營運醫療科技加速器計畫，將加速進入美國市場。

國科會方面，將鎖定少子化及高齡化而急需科技來協助，未來將引導國內創新藥物、在宅醫療科技、創新醫材、及數據應用的開發。



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