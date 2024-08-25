點子農場／赤峰學 見證沒落街區文化創生

幾度造訪赤峰街，和他討論「赤峰學」的合作，打算將三意學校的資源引入這個充滿歷史和故事的街區。共同整理這裡以創意發展公益和生意的經驗，開設文化創生課程和出版書籍，為台灣培養更多的文化創業家。

八年來，他為赤峰街引進60多家文青小店，塑造了今天的基本格局。因為在誠品書店工作過，深知文創生意的核心在於經營文化。有了文化，經營任何生意都會有底氣和能量。誠品書局創辦人吳清友在世的時候常說：「沒有商業，誠品活不了；沒有文化，誠品不想活。」如今，他也把吳清友的理念帶入赤峰街，過程猶如一場艱難而漫長的革命。

隨著人潮和買氣的湧入，赤峰街引來財團的關注，也引發在地居民對居住品質的關切。儘管他謹慎地避免引入可能破壞街區生活感的酒吧，努力維護這裡的歷史感和煙火氣。

從另一個角度來看，他這八年的經歷，正是我眼中的「赤峰學」。是一群文青商人將生活、生產與生意相結合，實現生命價值的寶貴經驗。他們在這條街上不斷磨練著文人的心和商人的腦，探索著文化與商業的平衡。

赤峰街的轉型，展示了如何利用在地文化進行創舊立新，使一個沒落的老街區重生為文化街區。街區的復興並不僅僅是經濟的復甦，更是文化的重建。

文創產業的引入和文化活動的舉辦，使得赤峰街保留了獨特的歷史與文化，同時也為在地帶來了新的活力。這種從文化出發的街區更新模式，不僅提升街區的吸引力，也促進社區的凝聚力和文化傳承。

文化街區在現代城市中扮演著至關重要的角色。這些街區不僅是文化展示和創意產出的空間，更是社區復興和文化傳承的重要基地。

文化街區的成功能夠促進城市的多樣性和創造力，為當地居民和遊客提供一個可以探索、體驗和創新的平台。同時，文化街區的興起也能帶動當地經濟的發展，提升城市的整體競爭力和國際形象。

紐約的蘇荷區、巴黎的蒙馬特、成都的寬窄巷，這些曾經的老街區都已經成功轉型成文化街區，吸引遊客，也為在地創造經濟繁榮。

這些文化街區通過獨特的文化魅力和創意氛圍，成為城市經濟的推進器，成為藝術家、設計師和創業者的聚集地，對全球的文化產業產生深遠影響。

文化街區的發展，需要持續的創意注入和文化活動的支持，並在發展過程中保持對在地文化的尊重與保護。赤峰街正是通過這種方式，逐漸成為台北市最具文化風格的街區之一。這裡的復古寫真館、古著店、獨立書店和咖啡廳，展示了歷史與現代的完美融合，吸引著無數年輕遊客前來探索和感受這裡的文化氛圍。

「赤峰學」的價值，不僅在於赤峰街的成功，更在於它對於台灣其他地方文化街區發展的意義。我們希望通過對赤峰街經驗的系統整理與分享，為其他台灣的文化街區提供參考和指引，幫助這些街區找到屬於自己的發展道路。

「赤峰學」的核心主張是，文化是街區發展的核心動力，文化是支撐商業繁榮和持續發展的基礎。