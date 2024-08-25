經濟選書／丹麥式幸福工作法 實現生活平衡

經濟日報／ 針貝有佳
《丹麥式幸福工作法》書封。 商周出版／提供
《丹麥式幸福工作法》書封。 商周出版／提供

根據富比士（Forbes）調查指出，在2023年世界主要城市評比中，哥本哈根獲選為實現「工作與生活平衡」的第一名城市。關於哥本哈根奪冠的理由，富比士做出以下分析。

生活在哥本哈根的人們非常重視「Hygge」（舒適），重視自己也尊重他人，時間用在放鬆及享受人生的快樂。此外，職場上也尊重每個人的私人生活，每年都有長達五周的假期，並提供彈性上班制，以及夫妻合併共52周的育兒假。

生活在這裡之後，我完全認同這番言論。尊重自己也尊重他人的私人生活，這就是丹麥。「人生最重要的，並不是工作啊。」這就是在丹麥生活的前提。

即便如此，丹麥卻是國際競爭力世界第一，真是不可思議。看來似乎不需要靠犧牲私人的「生活」，也能產出「工作」的成果。

反之，正因為丹麥人重視「生活」，才能在休息時好好充電，之後再把能量投注在「工作」上。

不對，不只是這樣。進一步來說，丹麥人「工作」的目的，是為了充實「生活」，因此不剝奪私人時間，而是在最短時間內達成最大效果。

若你跟過去的我一樣，總是犧牲私人生活，而覺得「我明明這麼努力，為什麼會這樣…」的話，或許在面對人生及工作態度上，有根本性的錯誤。

因為我們是為了「生活」所以「工作」，若為了「工作」而犧牲「生活」，就是本末倒置了。隨著人生電量用盡，就連「工作」也無法好好做。

「工作」終究只是充實「生活」的手段而已，兩者不該是互為取捨的關係。「工作」和「生活」必須是相互積極的互補關係。

只要能充分享受「生活」，就能為自己充飽電，然後投入「工作」。「工作」的目的到頭來是為了充實「生活」，因此能用最短時間達到最大工作效果。而且，為了「工作」與「生活」更為充實，正是將「工作」所得到的資源（金錢、知識、技能、人脈、休假等）投入工作與生活，才能產生愉快的良好循環。

這個正向循環，不就是真正意義上的「工作與生活平衡」嗎？（摘自《丹麥式幸福工作法》，商周出版）

丹麥 富比士 職場

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