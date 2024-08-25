前線觀察／責任投資 永續議題 永續財富

鋒裕匯理（Amundi）ESG發展與倡議團隊主管嘉林（Timothee Jaulin）指出，責任投資已是全球資產管理業者的趨勢，主題也愈來愈多元。投資人在投資之前，要先了解產品的特性，以找到符合自己需求的產品。

綠色科技加速進展

鋒裕匯理是歐洲第一大、全球前十大資產管理公司，也是責任投資的先驅之一。早在2006年，鋒裕匯理即簽署聯合國責任投資原則（UN PRI），是第一批簽署該原則的資產管理業者。到今年6月底為止，鋒裕匯理所管理資產達2.156兆歐元，其中逾四成為責任投資。

就全球來看，責任投資資產的規模從2020年的1.781兆歐元，成長到2023年6月的7.827兆歐元，短短四年內成長逾三倍。嘉林指出，在法國，責任投資資產的規模則是成長50%。嘉林指出，近年來，責任投資的共同趨勢，就是綠色科技的進展加速。尤其是太陽能及電動車電池等，十年來生產成本大幅下滑85%。亞洲在這方面進展快速，特別是中國大陸，也引發其他地區加入競爭的行列。以美國來說，就投資大量資金，以確保能享有主導優勢。

此外，能源來源力求分散化，特別是對歐洲國家來說，這個需求更是迫切，因此對於潔淨能源的支持也增加。還有，氣候變遷也帶來影響，會延後能源轉型，要看政策如何因應。監管及法規環境也都是重點，例如歐盟綠色金融計畫，承諾進行投資以推動綠色轉型等。

就投資人的角度來看，嘉林指出，以鋒裕匯理的相關產品來說，近兩、三年來，較受投資人青睞的主題包括永續主題、淨零碳排、影響力投資及綠色債券等。另外，轉型金融也受到注意，因為這可以協助業者轉型，在公用事業及鋼鐵等產業尤其明顯。

責任投資主題日趨多元，投資人該如何選擇呢？嘉林表示，重要的是要了解產品的屬性，看是否符合自己的需求。有些產品強調氣候風險，有些偏重社會影響力，有些採用排除法（例如不投資傳統原油及天然氣公司），有些則希望協助業者轉型。

強化ESG解決方案

嘉林指出，鋒裕匯理致力於提供更多的責任投資相關產品，例如更多淨零碳排產品，協助企業重視氣候議題。鋒裕匯理的目標是，在2025年底，影響力投資的產品規模可以達到200億歐元，且到2023年底規模已達到137億歐元。鋒裕匯理希望能強化本身的承諾，不論是對客戶或是對參與議合的企業。

嘉林指出，鋒裕匯理除了在開放式基金納入ESG標準之外，也對第三方投資者（如家族辦公室、保險公司等）出售軟體及技術解決方案，協助客戶透過ALTO永續評估平台，來評估投資組合中的環境及社會影響。

鋒裕匯理不只協助客戶及企業進行責任投資，本身更是以身作則。嘉林指出，鋒裕匯理推出2025 ESG願景計畫，訂出十大目標，透過強化ESG解決方案以達成永續發展、加深與所投資公司的議合行為、設定符合承諾的內部目標等，期望內部員工與股東都能實現減碳。