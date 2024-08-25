張國煒拿到遺產後 下一個兩難困局：跑太慢被消滅、跑太快恐驚醒獅子

摘要 1.星宇航空董事長張國煒繼承張榮發的百億遺產後，也為預計年底前掛牌的星宇，增添最需要的銀彈。 2.星宇越來越多核心航線與華航、長榮正面交鋒，雖然現在航空市場大好，大家忙著「地上撿錢」，但當航空市場恢復常態後，星宇恐成為被圍堵的對象。 3.台灣航空業競爭可能從「三強鼎立」演變成聯盟對抗。華航、長榮何時會反擊？高等艙位旅客是否明顯跳槽到星宇，將是這場賽局的觀察重點。

經過8年官司纏訟，星宇航空董事長張國煒終於確定繼承父親張榮發約140億元的遺產。同時，星宇向證交所申請興櫃轉上市也獲准通過，預計年底前掛牌，屆時，他又可在資本市場募得新一筆資金。

再加上該公司上半年稅後淨利9億元，從2023年第一季轉虧為盈後，已連續6季賺錢。

從最新的法院判決到資本市場的進程，可以說是天助張國煒，給了他即將面臨的一場硬仗，最需要的銀彈。

從現況來看，他已挺過最黑暗的時刻；然而，更激烈的競爭其實正等待著他。

星宇竄升敲響警鐘！

搶下近一成市占，打破華航、長榮寡占

因為，當星宇規模持續擴大，而且在越來越多條核心航線與長榮、華航正面交鋒，終將敲響這兩家巨頭心中的警鐘，促使他們提早採取動作，全力圍堵。

以台北-西雅圖航線為例，這條乘載台灣、美國高科技產業人士、含金量高的航線，竟有4家航空公司在競爭。除了華航、長榮及達美航空，星宇也在8月16日開航。

在台灣的航空市場，歐美等長程航線長年大多由華航、長榮寡占，星宇在美西航點陸續插旗，打破了這一局面。

民航局數據顯示，截至今年6月底，雖然兩家龍頭的市占率仍在2成以上，但星宇的市占率已接近8%，竄升快速。

雖然，從動機論來看，當前兩大巨頭暫無聯手圍堵星宇的企圖。

星宇目前僅有26條航線，僅為華航、長榮航線數的三分之一，加上疫後受惠於報復性出國趨勢，航空票價高漲，大家都忙著把餅做大，賺得缽滿盆滿，自然不會去想圍剿後進者的事。

但，萬一接下來，航空市場恢復到疫情前的常態，航司之間開始展開近身肉搏，大打價格戰，星宇很可能成為被圍堵的對象。

台灣航空業大洗牌？

競爭升級，三強鼎立恐變「聯盟對抗」

長榮大學航運管理學系教授黃泰林分析，星宇已經計畫加入全球第三大航空聯盟「寰宇一家」（Oneworld），屆時台灣航空業將從個別公司的競爭升級為聯盟對抗，競爭勢必加劇。

對張國煒而言，這是典型的兩難，也是他要面對的策略課題。他很清楚，自己不能跑得太慢，必須在最短時間內盡可能籌資，用於快速擴大航班規模，厚實實力，使對手無法聯手消滅它。

但反過來說，如果星宇跑得太快，也有可能逼得華航、長榮提早動手，避免養虎遺患。

兩大巨頭何時反擊？

主力商務客群動搖與否，將成開戰關鍵

這個恐怖平衡何時會打破？一名航空業者認為，關鍵在於華航、長榮的高等艙位旅客是否有明顯的跡象跳槽到星宇。

他解釋，相較年輕旅客，較年長的人因累積大量華航、長榮航空哩程數，不會輕易為了嚐鮮而跳槽到星宇，加上兩大巨頭耕耘企業會員多年，這也是護城河之一。

然而，如果連這些忠誠顧客都動搖，代表星宇已經挖到他們的根基，屆時一定會發動腥風血雨的反擊。

「年輕人喜歡嚐鮮，而且誰的票價低、就往哪跑，那兩家（指華航、長榮）不會太在意，但如果你（星宇）挖到他們的商務客，就像驚醒沉睡中的獅子，一定會遭遇全力反撲，」這名業者直言。

做餅的時候，商場是合作的；分餅的時候，商場是競爭的。無論最終局勢為何，台灣航空市場已重新洗牌，張國煒需要更多的資金，才能抵禦風雨欲來的競爭。

星宇未來的路能走多遠，端看這名鴻鵠之志的「張家小兒子」，如何在壯大實力與過度刺激對手之間，拿捏好分寸，謹慎向前，步步為營。

《原文張國煒拿到遺產後，下一個兩難困局：跑太慢被消滅、跑太快恐驚醒獅子⋯》

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