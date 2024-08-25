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航運三雄 Q4業績可期
貨櫃三雄上半年繳出讓市場驚豔成績單，三家公司第2季狂賺863億元，運價即便修正，回檔幅度僅一成左右，亞洲到美東、歐洲賣一個櫃的價格比去年同期多二、三倍，法人指出，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）第4季獲利透明度拉高，仍舊可期。
紅海危機造成貨櫃輪船舶供、需失衡，貨櫃三雄第2季獲利繳出好成績，長榮第2季單季大賺超過一個股本，第2季每股稅後純益（EPS）13.7元，上半年EPS達21.86元。陽明上半年稅後純益232.67億元，EPS 6.66元；萬海上半年稅後純益161.92億元，EPS為5.77元。
法人認為，貨櫃三雄公布的7月營收全部寫下近22個月以來新高，也就是疫情期間高峰的營收，長榮7月合併營收543.97億元，月增28.4%、年增132.2%；陽明7月營收254.58億元；萬海達201.08億元。
紅海危機無解，兩大罷工陰霾籠罩，陽明、萬海第4季展望從看不清楚已偏向樂觀，推估即將公布的8月營收仍舊可期，就目前三雄營收表現都較第2季出色。
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