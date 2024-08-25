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貨櫃運價震盪將浮現「升」機 兩大罷工陰霾牽動後市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃輪市場陷入多空交戰，需求未出籠致運價轉跌，船舶供給量也來到史上最低水位，加上還有兩大罷工陰霾籠罩。路透
全球貨櫃輪市場陷入多空交戰，需求未出籠致運價轉跌，船舶供給量也來到史上最低水位，加上還有兩大罷工陰霾籠罩。路透

全球貨櫃輪市場陷入多空交戰，需求未出籠致運價轉跌，船舶供給量也來到史上最低水位，加上還有兩大罷工陰霾籠罩，傳8月28日起印度全國港口工人無限期罷工、9月底美國東岸勞資合約談判結果，都將成為影響運價的關鍵。

才剛翻揚的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數再度轉跌，8月23日公布的SCFI運價指數跌183.73點至3,097.63點，周跌幅5.59%，四大主要航線都下滑，其中美西線及美東線跌幅加大，分別跌破6,000美元及9,000美元關卡，美西線周跌幅9.51%。

全球海運市場多空交戰
全球海運市場多空交戰

國內物流業者分析，大陸出口貨量不夠旺，亞洲區許多小航商將船舶抽調投入運價高的美國西岸航線，加上潛在罷工陰霾揮之不去，市場供、需變動太大，報價混亂，造成亞洲到美國線運價重挫。

海運業者指出，中東地緣政治若無法解決，全球航商都不敢返回紅海，這樣的基調到目前為止都沒有改變，今年以來受到紅海危機衝擊，亞洲到歐洲定期航班都必須增加船舶投入，使全球閒置船舶居史上新低水位。

根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年7月15日全球僅0.6%（約16.7萬TEU）貨櫃船屬於純閒置狀態，今年1月起船舶閒置率持續低於1%，代表貨櫃船隊因船舶繞道、塞港及市場旺季提前已被充分使用。

海運市場變化多端，9月開始北美節慶商機需求就會出籠，紅海危機、美中貿易戰背景下，尤其美國總統參選人川普誓言將對大陸進口商品徵收更高關稅，可能會造成各大廠商提前出貨，降低各種選舉風險帶來高成本壓力。

物流業者認為，船舶供給緊俏，實質貨物量出籠，會推升運價上漲；尤其兩大罷工陰霾籠罩，市場都在觀察會造成什麼樣的影響，其中8月28日起印度全國港口工人將開始無限期罷工，美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年合約於9月30日屆期，如協調沒有結果將醞釀發動罷工。


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