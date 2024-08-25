生技BTC會議26日登場 三議題搶眼

2024行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee，BTC）26日起一連三日登場，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。

整個會議將聚焦「智慧創新」、「生醫永續」、「健康台灣」三大議題，期透過生醫與跨領域科技結合，打造全齡健康創新未來。

據了解，這是林百里繼2022年首次在BTC會議上發表演說後，今年再度演講，顯見政府對智慧醫療發展的高度重視。

接著整個會議將討論「智慧創新」、「生醫永續」及「健康台灣」三大議題，將各別進行兩場演講，由全心醫藥總裁周慧泉、台灣生物醫藥製造公司執行長張幼翔、以及中研院院士楊泮池三人擔任三場議題的主講人。

周慧泉將主講「開發『台灣創造』的生技產業」；張幼翔將主講「台灣新興療法國際開拓之路」；楊泮池則將主講「健康台灣之挑戰與策略」。

此外，包括國科會、經濟部與衛福部也將在第一天針對三大議題，分享三部會過去一年在生醫政策及法規上的進展及後續的努力方向。

尤其衛福部今年先後上路了「再生醫療雙法」、癌症次世代基因定序（NGS）納健保給付等重大法規，後續在健保改革項目上否有新的動向？都將是今年BTC會議將關注的重點。

每年BTC會議的重頭戲，是第二天全天以及第三天上午的BTC委員分組閉門會議，在閉門會議之後由各委員們討論形成共識後，今年將在第三天下午由BTC委員代表閻雲做整體的觀察與建議，最後才由行政院代表針對各委員們做的結論進行說明。

BTC會議召集人、國科會主委吳誠文月前表示，今年的BTC會議希望能因應賴總統「健康台灣」的國政願景，從探求社會需求出發，結合科技業優勢，形成AI應用文化落實於生醫產業等各行各業中，將自主創新研發成果落地成為產品，並推動至大型教學醫院、診所、照顧機構，甚至每個家庭中，以擴大整體市場，形成正向循環的產業發展鏈，促進生醫產業升級。