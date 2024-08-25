快訊

三星粉看過來！「史上最實用新功能」下放4款平價手機、平板 網狂讚天天用

中颱珊珊大迴轉 吳德榮：周二至周五侵襲日本機率高

00878＋0056＋00919…CP值最高的月配息組合！ 存股哥：自己持有沒發現什麼缺點

凌巨、台亞、泓德 談產業景氣

經濟日報／ 記者李珣瑛李孟珊陳昱翔／台北報導

國內科技廠凌巨、台亞、泓德能源將於本周陸續召開法說會，並對下半年釋出新展望，備受市場關注。

中小尺寸面板廠凌巨將於29日舉行線上法說會，由經營團隊總經理杉本克己、財務長劉德齊及發言人廖怡燕主講，說明產業概況及營運成果。如何展望下半年產業景氣及柔性顯示器發展前景，將是各界關注焦點。

凌巨今年第2季每股稅後純損0.15元；上半年合併營收39.01億元，年減17%，毛利率3.65%，年減3.76個百分點，稅後純益159.6萬元，年減98.7%，每股稅後純益為0元。

凌巨日前宣布，已在柔性OTFT技術上有大突破，並率先量產，成為新冷錢包「Ledger Stax」的供應鏈。

台亞將在27日舉行法說會，將說明其第三類半導體業務進展及子公司星亞視覺興櫃掛牌進度。台亞積極布局碳化矽及氮化鎵功率元件，預期年底前第三類半導體營收占比將突破5%，展現轉型決心。

太陽能系統整合商泓德能源則預計27日召開改列上市主板前法說會，針對下半年市況進行說明。

泓德能源指出，今年將正式進軍國際市場，目前已於日本、澳洲設立分公司，並有具體商務進展，9月底改列一般板上市，期盼能吸納全球各方人才。

半導體 日本 財務

延伸閱讀

興櫃一周回顧／諾亞克本周股價漲45% 蜜月行情甜

聖州28日登興櫃 每股58元

汽車內外飾件製造商聖州企業 將於8月28日登錄興櫃

寶晶能源8月26日登錄興櫃 攻氫能生質能商機

相關新聞

寬敞明亮但油煙怎麼辦？做開放式設計前必知的8大利弊

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「開放式設計優缺點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的開放式設計優缺點。

中小企業ESG／小兵立大功 不落人後

今年4月，前聯合利華執行長、《正效益模式》作者保羅．波曼來台參加《天下雜誌》與玉山金控合辦的「國際大師論壇」。在緊湊行程...

中小企業ESG／不夠永續 年輕人恐離職

孩子對在化石燃料產業工作的父親說：「我希望你改變做生意的方式，否則，我不想有這樣的爸爸。」這段對話，是保羅．波曼從身邊人...

貨櫃運價震盪將浮現「升」機 兩大罷工陰霾牽動後市

全球貨櫃輪市場陷入多空交戰，需求未出籠致運價轉跌，船舶供給量也來到史上最低水位，加上還有兩大罷工陰霾籠罩，傳8月28日起...

航運三雄 Q4業績可期

貨櫃三雄上半年繳出讓市場驚豔成績單，三家公司第2季狂賺863億元，運價即便修正，回檔幅度僅一成左右，亞洲到美東、歐洲賣一...

中華車、裕隆、和泰 策略聚焦

裕隆集團包括中華車、裕隆以及和泰車都將在本周召開法說會，其中並由中華車在26日最早召開線上法說會，中華車在國產車自製率要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。