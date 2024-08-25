產業追蹤／新創起而行 助攻綠能永續

在全球節能減碳的浪潮下，各領域的科技持續進步，帶動了人類交通移動方式的變革。尤其是運輸工具的電動化，已成為減少碳排放的重要途徑，並使電動車成為市場上最受矚目的產品之一。而電動車的迅速崛起，亦展現透過「創新」來改善社會、促進產業轉型升級的運作模式。

然而，這樣的產業革新並非一蹴即成，台灣自20年前便投入電動車應用研究，在過程中累積了多項技術專利。最終於2017年，工研院成立了起而行綠能公司，正式進軍電動車充電系統服務市場。這段從技術研究逐步推進到新創事業的過程，正是研發法人機構創新創業培育機制具體的展現。

我在這段經歷中，透過參與各類研究計畫，逐步從技術開發走向市場，最終邁向創業之路。這一過程亦是工研院核心價值：創新、誠信、分享的具體實踐。作為研發工程師，必須保持求知欲望，具備責任心，秉持誠信達成研究目標，進而向業界分享創新成果。而當創新、誠信、分享這些武功招式，都修煉完畢後，也就是該勇敢出山、闖蕩江湖的時候。

起而行綠能具備了與眾不同的競爭優勢，首先，從工研院新創的意義，證明了我們在技術上的水準和品質得到市場認可，這也讓我們在募資市場中較易獲得投資者青睞。同時，透過共同參與國外重要展會等有效的技術推廣與行銷運作，快速提升市場能見度，可加速拓展新創公司所渴望的業務與獲得訂單。

再者，當工研院洽談運輸電動化系統的技術合作案時，起而行綠能通常會被邀請負責電動車充電解決方案，這不僅讓我們能共同參與大型專案規畫，也帶來了更多業務拓展的機會，所獲得的品牌形象和市場能見度等無形資產，是很難用金錢購得的寶貴資源，亦成為起而行綠能更上層樓的重要關鍵。

因此，在創立起而行綠能時，我們將公司命名為「eTreego」，其中「eTree」象徵著如同種植電子樹般，通過創新技術推動綠能發展與減碳環保。同時，「eTreego」也帶有「起而行」的精神，代表著與客戶共同前行的理念。

根據經濟部中小及新創企業署統計，新創公司一年內倒閉的機率高達90%，提升新創存活率是相當重要的課題，才有機會進一步帶來產業效益，創造更多經濟價值。工研院也十分重視新創成立後的營運狀況，例如，當我們因應客戶需求，計劃海外擴展時，工研院全球的辦事處能提供各種實際的支援和協助，包括尋找合適的辦公地點、介紹當地法律顧問，以及建立在地商業網絡等，或借用其多樣化場域，讓我們可以快速進行技術驗證與產品測試，更進一步吸引志願投身業界的人才，為新創公司注入新活力。

工研院新創機制完善，從人才、資金與營運管理，面面俱到，提高新創成功率，這讓產業能持續追求創新，為台灣經濟挹注更多活水。

（作者是起而行綠能公司董事長）