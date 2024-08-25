產業追蹤／百大創新獎 台灣秀實力

工研院八度榮獲「全球百大創新機構獎」，顯示工研院專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大指標表現傑出。工研院／提供

過去13年來，科睿唯安（Clarivate）持續評選在科技研發與創新方面領先全球的企業及機構。我們一直以來的做法就是找出卓越者的與眾不同之處。隨著科技和科學研究領域的創新競爭日益白熱化，我們更迫切地需要採用更細緻、更能有效聚焦的觀察角度。

因此，能夠觀察到的與眾不同，能夠衡量的創新前沿，將成為我們賦予偉大創新機構的定義，放眼未來、思行致遠。

今年台灣以11家機構獲選再度蟬聯全球第三，僅次於日本和美國；上榜機構包含友達（2409）光電（AUO）、台積電（TSMC）、鴻海（Foxconn）、聯發科（MediaTek）、緯創資通（Wistron）、工研院（ITRI）、瑞昱半導體（RealTek Semiconductor）、南亞科技（Nanya Technology）、華邦電子（Winbond）和台達電（Delta Electronics），以及首度入圍的中光電（Coretronic）。

今年的百大創新機構中，工業領域占比更高，包括「半導體」、「軟體、媒體與金融科技」以及「工業系統」，「電子與運算設備」仍為最大產業類別。

而日本有38家創新機構上榜，穩居百大創新機構最大貢獻國的地位。

全球百大創新機構計畫以過去60年不斷精進的現代分析架構為基礎。科睿唯安充分利用德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index™，DWPI™）這個人類發明與專利問題解決方案的知識寶庫，並由科睿唯安的專業編輯精心管理。針對每筆紀錄，我們採用每日更新的動態差異門檻。

全球百大創新機構評選方法運用全面的比較分析，是透過全球發明資料來評估每個專利構想的強度。科睿唯安藉由分析技術從6,100萬項發明、110萬名創新機構與企業、3,500家合格公司及企業中精選出前100名，全球百大創新機構的創新成就勝過全球其他99.99%的創新機構，成為卓越創新的典範。

而今年的報告持續推動科睿唯安為創新生態系統建模，以培育高績效基準與實用指引的方式。創新企業是生態系統的一環，其構想會影響其他企業，也受其他企業發明的影響。企業若不了解如何衡量和比較創新，就很難承擔風險，科睿唯安的基準引入客觀性，以及能真正衡量發明和智慧財產權價值的能力，讓企業和機構得以在知情的情況下創新。

在當今複雜環境下為關鍵決策提供必要資訊，現今要維持領先優勢前所未有的困難，要拿下並保住全球百大創新機構頭銜，除了需要持續創新，超越前幾屆獲獎者所設立的基準，更要超越基本創新活動。創新智慧善用強大的資料模型及分析技術來改善智慧財產權相關決策，憑藉這些工具，創新機構即可在更廣大的全球構想版圖上，量化投資研發及創新的更廣泛影響。

科睿唯安表揚並恭喜2024年全球百大創新機構持續提升標準。因為他們審慎的權衡風險與回報，引領不僅貢獻於人類智慧本質，更定義人類智慧本質的各種進步。