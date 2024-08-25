產業追蹤／工研院拚創新 引領產業向前

工研院院長劉文雄指出，唯有不斷「創新」，才能因應未來不斷變化的世界。2018年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學教授保羅．羅默（Paul Romer）提出的內生性成長理論（theory of endogenous growth），就是立基於人類有意識的運用知識與技術研發，經過不斷創新和進步來提供貢獻。

劉文雄說，台灣研發法人機構在政府長年支持及與產學界合作下，持續投入研發資源、培育優質人才，建構適合科技研發的環境、形塑創新文化，成為我國經濟發展的堅實後盾。要落實科技的創新價值，不能缺少智慧財產權的管理，讓研發者能充分運用自己創造的新知識與新技術，尤其當前智慧財產權的功能，不僅是被動防禦工具，更可做為企業營運的核心資產和市場競爭的有力武器。

工研院連續七年八度榮獲科睿唯安（Clarivate）「全球百大創新機構獎」，連續八年拿下具創新界奧斯卡獎美譽的「愛迪生獎」（Edison Awards），「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Award）更連續17年累計共66項技術獲獎，儼然是國際級的研發機構。

工研院三策略推動創新創業

劉文雄表示，工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等四大應用領域的研發科技，並加入共通的「智慧化致能技術」領域，如AI人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、智慧感測等，整合跨領域前瞻技術與應用的基磐，以創新前瞻的研發能量，解決產業問題，布局產業未來十年的發展。

新創事業並非易事，從人才、資金到商業化歷程，方方面面都是挑戰。劉文雄補充，工研院以「創業文化養成」、「輔導新創育成」、「籌資新創資金」等三大策略推動創新創業，以促進研發成果產業化。

「創業文化養成」方面，工研院邀請許多具有創業經歷之院友、業界人士，運用座談會形式分享創業故事，引發同仁對創業的興趣，並舉辦院內創業競賽，在初期透過新創基礎課程，進階商業化演練與業師輔導機制，協助工研院研發團隊累積新創實力。成功打入決賽之團隊，更進一步提供超過十年創投經驗之業師一對一輔導，以及實際市場驗證機會，讓具潛力的新創團隊學習實際創業所需的能力。而評審提供的建議和評論，也讓新創團隊能清楚掌握優勢和劣勢，促進團隊重新思考以市場角度檢視技術、市場定位及商業模式，為未來的創業之路做更周全的準備。今年創業競賽，工研院同仁跨單位組成參賽隊伍高達29個團隊，顯示創新創業文化已在院內發酵擴散。

「輔導新創育成」由創投專家組成的「商業化諮詢委員會」（CAC），提供市場明確性、技術完整度、財務合理性等專業諮詢，以創業投資思維，訓練團隊易位思考。並由創業投資公司進行育成輔導，提供創投視角觀點解析、市場思維與商業資源鏈結，加速新創驗證與落地。

「籌資新創資金」方面，工研院鏈結科技市場與資本市場，透過建立早期資金投入新創平台，也推動專利應用多元化與貨幣化，以多年衍生新創與技轉的經驗建立「無形資產」評價專業，與金融機構合作對新創事業與中小企業進行專利融資，新創企業手握獲專利之技術，經工研院評估結合評價公司報告，就有機會取得銀行融資。

目前已聯合中小企業信用保證基金與台灣逾40家金融行庫，成功協助多家新創與中小企業，以專利獲得銀行融資資金數億元，創造後續難以計數的資金綜效。如新創公司「創未來科技」，以自主研發之晶片、微封裝、雷達演算法、機械╱散熱設計、資訊系統設計等關鍵專利技術，經工研院專業團隊的技術與專利評價，使得該新創公司獲得信保基金的高額擔保，由凱基銀行提供高額的融資額度。

目前工研院已新創多達166家公司，近五年成立的新創企業就有23家，包括榮獲國際科技研發獎肯定的「福寶科技」，以外骨骼仿生機器人技術得到緯創、USCI Japan與國發基金投資，成為亞太區域前三大外骨骼復健機器人供應商；獲知名旅遊電商肯定的豐趣科技； 取得國發基金、台杉創投與日本住友商事逾億元投資的「邑流微測」，以全方位的液體檢測解決方案，爭取到超過百家的半導體、能源環境、生醫材料等國內外客戶青睞。

台灣的企業和研究機構得以在技術創新上不斷創新突破，建立強大的研發與創業生態系統，透過我國在多元的創新創業型態與智慧財產權完善管理，台灣產業將持續提升國際競爭力，為全球經濟發展貢獻更多力量。