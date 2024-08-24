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楊明舜將聖州打造成一條龍專用立體汽車踏墊大廠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
聖州董事長楊明舜分享成功打造聖州成為汽車腳踏墊AM供應一條龍大廠心路歷程。黃淑惠攝
聖州董事長楊明舜分享成功打造聖州成為汽車腳踏墊AM供應一條龍大廠心路歷程。黃淑惠攝

聖州（7764）是一家擁有40年歷史的公司，董事長楊明舜從小就有創業夢，父親標會、貸款助他圓夢，小有成果他決定邀兄弟一起成為股東，聖州現在已是國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，公司即將要登錄興櫃掛牌，兄弟合作開花結果。

汽車零組件A M(售後維修）供應大廠聖州將於 8 月 28 日正式登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股 58 元。

楊明舜表示，聖州憑藉「3DTM 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider®」，取得全球近 40 國專利，直接進入B to C的市場，銷售通路掌握在手中，就不用擔心客戶轉單訂單流失。

成立於 1985 年，創業初期也嘗試過各種不同的產品，全力發展汽車內、外飾件開發及製造，屏東已興建萬坪智慧生產基地擴充量能為供應國際市場準備，成功在汽車踏墊領域闖出一片天。

聖州自行研發設計、設立模具廠開模，產品從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，朝著汽車專屬配件領域的領航者。

聖州先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定；近年受國際露營風氣盛行，積極多角化經營將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3DTM」在汽車內外飾件市場中。

該公司實收資本額為6 億元，全球員工數 289 人，主辦券商為富邦證券，並以自有品牌「3DTM」行銷全球．2021 年營收新台幣（下同）7.17 億元，稅後淨利 1.2 億元；2022 年營收新台幣 7.62 億元，稅後淨利 1.6 億元；2023 年營收新台幣 9.16 億元，稅後淨利 1.9 億元．營收獲利逐年穩健增長．今年下半年屏東新廠陸續投產，美國通路訂單增加，這些效益將反應在明年的營收獲利上。

聖州採電商銷售直營、現在又打入美國五大的汽車通路，生產到消費端全程一條龍，直接掌控品質與品牌，成立至今已40 年，公司營運規模擴大，楊明舜擔任董事長外，經營管理高階階層都是專業經理。

楊明舜進一步分享，聖州累積豐厚的實戰經驗與專業技術．產品研發設計中設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地設立據點，行銷全球，供應當地市場．為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；新廠導入數位化、智慧化生產流程，以 AI 數據統合，作為經營管理的依據，將可為聖州企業國際版圖擴充，達到穩定及快速供貨的目標。

展望未來，聖州企業將加速引入更多創新思維及技術，進而建立穩健的全球品牌通路，邁向國際化發展．全面的溝通系統，與消費者建立夥伴信任關係的目標，藉此傳遞 3DTM 的品牌價值，持續提供客戶、消費者滿意的產品與服務。

聖州董事長楊明舜介紹聖州「3DTM 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider®」，取得全球近 40 國專利。黃淑惠攝
聖州董事長楊明舜介紹聖州「3DTM 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider®」，取得全球近 40 國專利。黃淑惠攝

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