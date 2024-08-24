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商場搶進中捷 業者推這站「房市進入轉骨跳升期」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中捷運示意圖／記者游智文攝影
台中捷運示意圖／記者游智文攝影

台中捷運綠線通車以來，除為交通帶來便捷性，也吸引不少知名商場進駐，沿線房市快速發展，業者表示，其中位於北屯機捷特區中的北屯總站周邊地區，現正進入轉骨跳升期，建商積極搶進，房價也快速翻升。

台中捷運綠線於2021年通車，至今已3年，載運量直線上升，根據台中市交通局統計，目前每日平均載客量已來到4萬人以上，每月平均載客量也維持在120萬人以上，載運量較去年同期平均增加30%，且持續創高之中。

捷運通車帶動周邊商圈發展，也吸引不少知名商場相中人口紅利進駐，如位於台中市蛋黃中心的市政府站，同時擁有臺中大遠百、台中新光三越兩大百貨，政府建設機能也相對完善。

又如烏日站，近期開工動土的「台中高鐵娛樂購物城」，未來預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等。

業者表示，除了上述站點外，位於北屯機捷特區中的北屯總站周邊地區，也逐漸開始進入轉骨跳升期，各大百貨商場看準區域經濟也紛紛搶進北屯機捷生活圈。

其中，區域內除了好市多二店，還有大地商場、總站夜市以及全聯、超商、康是美、寶雅等零售業陸續進駐。交通與商圈加持下，吸引漢宇、遠雄、富宇、惠宇等品牌建商陸續進場。

其中，據了解，漢宇建設將在下半年在機捷特區推案，基地約1513坪，位於公園角地，預計打造總樓層27層地標建築。目前基地以交通發展為主題，打造「時尚行李箱」概念，進行美化。

惠宇、登陽、遠雄也看好機捷特區未來前景，接連進場推案，其中惠宇建設在今年上半年公開的預售案「惠宇大悅」，目前實登最高單價也已來到60.3萬元。

登陽建設所推出的「登陽釀時光」，將在今年完工，遠雄集團旗下的遠雄建設，其1311坪的「碧柳段新案」也預計於今年九月正式動工，市場推估單價6字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，置產族為求方便也跟著「逐交通而居」的目光去選擇，而房市因應市場也緊靠著捷運生活圈布局，「台中市府未來幾年的重大建設規劃，都布局在北屯區，顯示目前還有大批土地可開發的機捷地區，市場可塑性強，未來房市值得關注」。

好市多北台中店坐落北屯機捷特區，名列全球前十大最賺錢分店之一。圖／業者提供
好市多北台中店坐落北屯機捷特區，名列全球前十大最賺錢分店之一。圖／業者提供

捷運 機捷 遠雄

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