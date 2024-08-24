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北市植物園生活圈新案 每坪均價站上120萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

室內設計起家的雋品建設，在植物園附近推出首個作品「雍雋品」，5月公開，近日舉辦記者會，宣布已在7月完銷，並成立「雋品建築形象館」，業者表示，接下來將在中正南海特區、南港區、天母天玉街等地持續推出新案。

雍雋品為都更案，基地位於中正區南海路、三元街，近興建中的捷運植物園站，國語實小、建國中學。個案規劃地下5樓、地上20樓SRC鋼骨建築，27~55坪、2~4房，共76戶，可售29戶。

實價顯示，目前雍雋品已揭露29筆，成交單價在110萬到134萬之間，業者表示，均價一坪120萬，總價在4000萬到7000萬元之間。

雋品建設董事長簡順章表示，雖然這是雋品建設第一案，但公司從室內設計起家，從台北市捷運萬大線顧問案到居住空間設計，經手超過數百件個案，有豐富的實戰經驗，並了解市場需求。

他表示，一般民眾挑選自住宅有四大考量重點：一、完善生活機能、二、良好學區環境、三、豐富的公園綠地、四、地段未來發展，結合以上四大目標，雋品建設展現強力選址眼光，也因此首案能獲得客戶青睞，快速完銷。

負責銷售的幸福家圓廣告總經理簡智敏表示，個案獲得榮獲芬蘭設計金獎、米蘭設計銀獎殊榮、WILD設計Shortlist 優選獎，建築外觀與公設空間規劃獲米蘭設計大獎推薦：「尊重都市既存結構，融入週遭環境，呈現地段特有的人文價值，透過自然光影述說空間的層次與故事，形塑一處濾除塵囂的居所」，規劃用心，也是銷售亮麗主因。

業者表示，「雍雋品」擁有綠建築、智慧建築與無障礙標章，耐震達6級的結構耐震標章，配備頂級高端建材，並邀請豪宅御用團隊共同打造，包括營造顧問-田中純夫、燈光設計-袁宗南、結構技師-張盈智、公設設計-楊豪琳等。

「工程、美學是我們的基礎，進而來到建築，」簡順章表示，雋品團隊擁有建築專業核心背景，含括建設開發、工程營造、建築設計、室內裝修等完整組織編制，未來將持續深耕大台北地區推出新案。

南海

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