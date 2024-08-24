台商資金持續回流台中 層峰客必備的大尺度豪宅出線

2019年上路的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，今年8月屆滿5年，首批台商資金將在近期解禁，產業實力雄厚的台中，過去是台商回流潮的直接受惠者，現更是滾滾熱錢的最終去向，能夠滿足雲端客層對於「住」的嚴苛要求，預期將成為這波房市多頭的贏家。

《境外資金匯回專法》是多年前美中貿易戰下的產物，當時政府為協助台商調整全球布局，並引導資金回流挹注國內產業，提供為期2年的租稅優惠。

截至2021年落日前，實際匯回資金高達3,351億元，扣除課稅與已運用於實質投資、金融投資及自由運用後，目前存放外幣專戶尚未運用資金約1,380餘億元。

作為台商大本營的台中，一直都是台商回流的直接受惠者，從經濟部提出的投資台灣三大方案可見，截至今年6月底，投資台中共309件，包括車王電子、巨大機械、新虎將機械等企業，都相繼將中國大陸產線拉回台中，或加碼在台中投資，合計總投資金額達3,474億元，高居全國第一。

當年返台扎根的企業主，正為即將解禁的資金作打算，然而在眾多資產中，唯有不動產能動態調整攻守特質，在景氣循環上升期，不動產可見驚人爆發力；面對景氣蕭條時，又能展現出穩健、保值的效果。這也讓眾多長期持有房地產者，財富水位向來保持領先，成為大通膨時代下的最大贏家。

不過，綜觀國內房地產發展趨勢，以往走在前端的台北，磁吸效應已慢慢減弱，過去10年還引發大批出走潮，反觀全台第二大城市台中，人口數已突破285萬人，如強力磁鐵般吸納全台人口移入設籍。光是2023年就有9,394人、4,508人分別從彰化、南投移入台中，除了中彰投生活圈外，同期還有1萬1,618人從雙北或高雄「中飄」到台中生活。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，台中市擁有密集的產業園區，能夠發揮產業群聚效應，進而吸引上中下游廠商進駐，創造源源不絕的就業機會；加上聯外交通要道延伸，74號快速道路已經可與國道1號、3號、4號系統連結，還有便捷的高鐵、捷運系統，造就中飄族往返家鄉的便利性。

此外，台中也因便捷的交通系統，廣納中部五縣市約600萬人口的消費市場，展現驚人消費力，包括：好市多拿下全球業績王，台中新光三越、大遠百多年來穩居全台百貨「店王」、「店后」，甚至坐擁東南亞最大保時捷展場。

回到居住層面，台中含金量最高的地區，莫過於集「綠意」、「機能」、「藝術」於一身的西區，綿延數公里長的草悟道綠廊，由北至南串連起科博館及美術館，為區域帶來知識及藝術饗宴。

早期的美軍宿舍，現已紛紛變身為米其林餐飲聚落，流露出濃厚的人文氛圍，加上沿線交錯熱鬧的公益路、向上路、國美館商圈，還有廣三SOGO、勤美誠品兩大百貨商場坐鎮，形塑出宜人的生活圈。

與西區並稱為台中豪宅雙雄的七期，雖也擁有國際型地標建築，但整體地段優勢顯得單一，加上發展日漸成熟後，即可看出當初採高密度規劃，致整體居住環境擁擠，相較之下，西區的地段價值更加無可挑剔。

在高度競爭的房地產市場，難免充斥著各種號稱「豪宅」的物件，但回歸豪宅本質，燙金地段、優良品質、精緻服務為三大不可或缺的要素，由台中豪宅建商由鉅建設打造的「由鉅大恆」被視為典範。

「由鉅大恆」位處國立台灣美術館第一排，坐擁開闊綠蔭景觀，無與倫比的棟距，彰顯綠金無價的特色，為將美術館藝術氛圍延伸到建築本體，該案攜手建築大師李祖原與空間詩人陳瑞憲，讓每一個空間都像裝置藝術一樣。

此外，「由鉅大恆」還是台中首座榮獲「鑽石級智慧建築標章」、「SC構造住宅耐震標章」的豪宅。帷幕牆採用普立茲克國際建築獎得主御用品牌德國旭格(Schüco)設計系統，達到景觀、節能雙贏；耐震設計則與台北101同等安全規，並在結構體架構中設置速度型阻尼器，吸收外界來的能量，減少建築物的受力，大幅增加建築物舒適性。