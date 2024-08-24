賈永婕將接101董座「好感度」高　網友討論焦點是這些

台北101董監事3年1次的董監事改選，將於9月3日舉行，傳出將由「防疫女神」、藝人賈永婕出任董事長，引起網友討論，消息公布9小時就累積破萬筆聲量。賈永婕也在臉書貼出與台北101的合照，上面寫著「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，也間接證實此人事案。

賈永婕具時尚、行銷專長將任101董座 郁方：藝人轉型天花板

防疫女神賈永婕熱衷公益 疫情期間自掏腰包捐醫材

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賈永婕自2021年疫情爆發後，自掏腰包買醫療器材，並不斷號召各界幫忙，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/24～2024/08/22）統計調查，比較「賈永婕」近三年的兩個網路聲量高點，她宣布將擔任101董座的好感度1.88，超越2022年5月賈永婕捐贈嬰兒插管器的好感度1.13。2022年5月24日賈永婕收到雙和醫院院長的求助電話，急需一台嬰兒影像插管器，賈永婕得知消息後，趕緊聯絡願意幫忙贊助的朋友，並買了一台嬰兒影像插管器捐贈給雙和醫院，甚至親自前往院方關心醫療狀況。有網友表示，「人美心善，好人一生平安」、「好心好人有好報」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月24日至2024年08月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賈永婕』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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