企業生日快樂／展碁布局儲能 拚10度曲線成長

展碁國際（6776）總經理林佳璋指出，從3C消費性IT市場來看，今年第3季開始回溫，第4季會火一點，且Adobe、家電、周邊、保健及生活產品業務皆會成長，在幾乎全產品線皆增長下，展碁下半年表現將優於上半年，呈現逐季成長態勢，2024年將有健康的成長，預估營運將優於去年。

展碁自2022年業績創新高後，隨著去年消費性市場走弱，2023年營收、獲利下滑，但隨著今年PC及消費性市場重回正軌，上半年營收達115.4億元、年增2.57%，為歷史次高紀錄。法人預估，展碁下半年在PC換機潮及AI軟體業務助攻下，有機會帶動全年營收、獲利雙創新高。以下為專訪紀要：

問：今年的營運展望？

答：今年業績比重會像以往那樣，大約上、下半年45：55，也就是下半年會優於上半年，呈現逐季成長態勢，下半年會有很多新東西出來，也會有新的代理產品。整體來看，2024年將有健康的成長，營運表現將優於去年。

以業務別區分，Adobe、家電、周邊、保健及生活產品業務皆會成長，今年幾乎每個部門都會同步成長，只是成長幅度有別。 此外，子公司博瑞達下半年營運也將回溫，預估今年整體業績將優於去年。

從3C相關IT市場來看，「今年第1季涼涼的，第2季普通，第3季開始回溫，第4季會火一點」。而AI PC會是下半年一個重要成長動能，帶動PC品牌商出貨成長。

問：怎麼看待PC市場前景？

答：下半年市場預期將會增溫，主要有兩個因素，第一，換機潮來了，不管是一般裝置還是AI機器，現在都屬於換機潮，因為從2019年開始到現在差不多五年，已經到傳統換機的時間點。

第二是AI PC，雖然今年剛問世，但有很好的成長動能。若以增長幅度看，微軟Surface系列將有較大成長，主因新品相較過往質感更好，用起來不輸給蘋果產品，現在公司的微軟Surface系列賣的很好，家用版甚至是缺貨。

由於蘋果也會有新產品出來，且未來產品導入生成式AI像ChatGPT，會有另一波成長力道。另外，從平板來看，現在蘋果iPad、三星平板也賣很好。因此預期第4季整個IT市場是蓬勃發展。

問：怎麼看這波AI商機？

答：今年是展碁的AI轉型元年，主管全部都上過Copilot及AI的課，因為展碁也要用AI來轉型。雖然內部沒有統計AI相關業務業績比重，但整體來看一定是逐步增長，「呈現一個大約15度、20度的成長斜率」。

其中，微軟Copilot跟Adobe會是重點。Adobe現在大家運用愈來愈多，產品偏重圖形應用。另外，展碁也有新的服務，也就是顧問訓練課程，等於是賣「Know-How」，如教用戶如何正確下關鍵字，因為這會影響生成式AI產生圖片的美感。

此外，微軟Office加上Copilot會是一個很大的AI成長動能，因為Copilot在內部實際運用後，發現等於是AI的小顧問，而很多公司在AI建立上沒有主軸目標，最好的方法就是先從熟悉Copilot開始，之後再訂定公司的AI成長藍圖或轉型目標。

問：怎麼看儲能產品發展？

答：儲能是一個有備無患的產品，分成商用及家用需求，商用領域完全是走客製化，有市場但沒那麼熱絡，展碁也會布局，但因為台灣電價便宜，你要叫企業投資儲能，性價比較低。

而家用領域若是一停電，民眾就有急迫的需求，所以展碁目前專注在家用市場，像近年台灣停電，這時候產品就派上用場，對於一般民眾來說非常好用。

這個市場正在逐步發酵，業績也會慢慢上來，呈現穩健成長，「大約是一個10度的成長曲線」。除了因為市場需要慢慢教育外，也跟儲能產品換代速度沒這麼快有關，展碁也會按計畫持續推出新的產品。