企業生日快樂／展碁創新+團隊合作 融入DNA

展碁國際（6776）總經理林佳璋帶領公司展開轉型，在與他接近兩個小時的訪談中，「創新」與「團隊合作」是他口中最頻繁出現的詞彙，也是他一直強調展碁公司能重啟成長、持續壯大的企業DNA。

林佳璋25歲進入宏碁，41歲當上宏碁IC通路事業建智的總經理。但因宏碁決定專注品牌業務，建智被出售給現為大聯大集團的友尚，於是林佳璋離開宏碁、進入大聯大。

在大聯大職涯，林佳璋兼任教育長及大中華區雲端事業總經理，事業一帆風順。

但2013年，宏碁集團碰上危機時，在創辦人施振榮號召下，林佳璋為回報宏碁的栽培，決定重返老東家，並從2014年擔任展碁總經理至今。

林佳璋坦言，其實在剛過來的時候，展碁營運也曾停滯一小段時間，主要原因就是原廠代理線的改變，進而影響展碁營收，這是一個很大瓶頸，整個團隊當時都覺得不解決這個問題不行。

林佳璋回憶，當時回來的時候，因為大家都有求新求變的想法，想要展碁成長，所以這時候就趁著這股士氣，加上帶回來一些不一樣的觀念，兩邊一整合後，展碁就開始進入成長軌道。

林佳璋說的不一樣的觀念，就是當時的展碁人沒有數位轉型觀念，且對電商生態也是一知半解，林佳璋乾脆親自下場撰寫電商教材，自己帶頭教學，加上員工也希望展碁改變，在公司上下一心下，數位DNA慢慢的刻入展碁人血液裡。

此外，林佳璋認為，展碁這幾年成長不只是公司內部團隊緊密合作所致，還有與經銷商夥伴的合作，畢竟經銷商生意不好，展碁業績也不會好，所以這是一個相輔相成的團隊合作，幫助經銷夥伴做生意、轉型、賺錢，這是展碁的責任之一。

林佳璋除強調展碁的企業DNA一大重點是團隊合作外，另一個重點就是擁抱創新，在宏碁集團董事長陳俊聖帶頭下，也讓展碁人更敢於創新嘗試。

林佳璋分享案例，如展碁團隊有個很棒的主管，意識到做電商需要一些不同的改變，需要年輕人才知道電商的玩法，於是他找了很多年輕夥伴加入，展碁現在電商團隊平均年齡僅20多歲，而他這個做法也是組織人事上的創新。

他指出，還有一位軟體部門主管在軟體銷售方式上做出創新；林佳璋說：「所以當一個組織，每一個部門都在創新的時候，這家公司就是持續在創新。」