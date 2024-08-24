企業生日快樂／展碁 三階段轉型 變身猛虎

宏碁集團旗下通路商展碁國際（6776）成立至今近27年，是董事長陳俊聖接掌宏碁後第一家上市櫃的子公司「小老虎」，具有指標意義。

在風光上市背後，展碁曾面臨近十年零成長，但在展碁總經理林佳璋帶頭轉變下，公司擁抱數位轉型、邁向通路平台及「夥伴經濟」三箭齊發下，重啟成長動能，如今已從集團「小老虎」晉升為「猛虎」公司。

1990年代是PC產業黃金時代，宏碁集團併購旭泰公司，取得EPSON全系列產品代理權，展碁在1997年自宏碁軟體及周邊部門獨立，定位為專業通路代理商，總部也搬到現在位於台北車站附近的大樓。

老將回鍋 變革一波波

早期宏碁代理生意主要為PC周邊產品，如印表機、滑鼠、鍵盤等，代理的產品有限，主因代理與品牌是兩種不同生意模式，為擴大代理生意，宏碁選擇讓展碁獨立，讓品牌商覺得展碁定位中性，有助於擴大業務。

展碁小檔案、展碁大事紀

隨後展碁進入高速成長期，代理產品線持續擴大，公司成立隔年，就獲選天下雜誌全國前500大企業成長最快速第一名，後來展碁產品也從PC為主，逐步擴展到整個3C資訊市場，公司成立四年後，營收就衝上近百億元大關。

不過，2000年象神颱風來襲，展碁八堵的倉庫大淹水，造成嚴重損失，展碁決定擇搬遷倉庫，沒想到隔年又碰上納莉颱風，再次淹沒展碁倉庫，連續兩次風災，造成公司營運很大衝擊，只好再次搬遷。

後來展碁又面對嚴峻挑戰，就是台灣通路產業大變局。因為千禧年之後，台灣市場先有燦坤等大型通路崛起，後來又有PChome等電商興起，在產業競爭加劇下，展碁業績長期處於停滯，有近十年時間沒有成長。

2013年是宏碁轉折點，當年度集團大虧200億元，創辦人施振榮緊來在台積電任職的陳俊聖「救火」，擔任集團執行長，同時施振榮號召老宏碁人「回鍋」，時任大聯大教育長的林佳璋被找回展碁任職，並於2014年開始進行一連串變革。

林佳璋帶來的第一個改變，就是團隊展開數位轉型，積極擁抱網路、電商趨勢，讓展碁業務不只限於實體通路，2016年展碁成立「電商業務部」，積極推動與電商的銷售業務，讓不少電商平台成為展碁客戶，成為日後的一大成長動能。

第二是展碁轉型通路平台。林佳璋表示，Jason（陳俊聖）是很有創新的人，他看了國外很多案例，也鼓勵展碁勇於創新，於是開始嘗試做不同產品，例如機能飲料、保健食品等新生意。

林佳璋分析，只是這樣的發展與3C通路商定位格格不入，所以展碁重新定義自身，是通路平台而非3C通路，保健食品可以賣，家電也可以在原本3C通路銷售。

多元出擊 打造新引擎

第三是提出 「夥伴經濟」概念，也就是展碁選擇同為代理業務且體質好的公司投資，導入展碁的資源及管理能力，如2017年投資英國凱旋重型機車的代理商安東貿易公司，2019年投資橡膠代理商博瑞達應用材料公司，協助解決接班問題。在三箭齊發下，展碁2014年營收90億元，2021年營收已突破200億元大關。

陳俊聖擔任宏碁董事長後，一大策略就是提出「啟動多元引擎」，就是讓子公司「小虎隊」獨立IPO。展碁於2021年掛牌上市，是陳俊聖上台後第一家掛牌的子公司，具有指標性意義。

此外，在展碁操刀下，博瑞達於2023年公開發行，讓展碁晉升為可以養出IPO子公司的「猛虎」。林佳璋表示，今年看了幾個小的投資夥伴，會逐步增加持股，讓展碁夥伴經濟持續擴大，成為公司長期成長引擎。

發展至今，展碁代理銷售國內外超過150個領導品牌，客戶交易家數超過6,000家，客戶型態涵蓋經銷門市、3C連鎖門市、百貨及大型賣場、大型電商購物平台以及電視購物頻道等。

值得一提的是，展碁在1990年代被要求「成家立業」，從母公司宏碁大樓搬出，開啟租屋生涯，直到2024年才在台北南港擁有屬於自己的辦公大樓。

林佳璋表示，看到新買的大樓，感受到內心澎湃，相信在這裡能夠開創更多新生意。未來三至五年的目標，展碁力求持續成長。林佳璋指出，不斷的成長，才能維持公司的活力，但難的是如何健康、優質的成長，這才是挑戰；其次是培養企業韌性，將展碁打造成強而有力的有機體。