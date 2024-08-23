汽車零組件廠深耕北美 搶AM商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
STATE FARM大量採用非原廠件效益發威，國內的汽車零組件AM（售後維修）大廠上半年利都創下同期新高。 路透
STATE FARM大量採用非原廠件效益發威，國內的汽車零組件AM（售後維修）大廠上半年利都創下同期新高。 路透

STATE FARM大量採用非原廠件效益發威，國內的汽車零組件AM（售後維修）大廠東陽（1319）、帝寶、堤維西車上半年利都創下同期新高。在STATE FARM 的商機中，東陽、堤維西與帝寶早期產品都不斷開模，多數產品也獲得美國CAPA認證，STATE FARM逐漸擴大適用區域，未來的效益將持續顯現在這些公司的營收、獲利上。

受惠於美國最大汽車保險公司STATE FARM在汽車外觀件全面開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用的區域並不斷擴大，使國內三大AM廠東陽、堤維西及帝寶美國市場的營業規模與獲利能力都大幅提昇。今年獲利表現更突出，各AM大廠也因而更積極開發新產品、增加CAPA的認證，深耕北美AM市場，同時擴大產能布局。

東陽因應市場商機持續擴大規模，去年模具開發投入約18億元、今年模具投入更將達到21億元，隨著產品開模數增加，銷售量也跟著攀升，東陽啟動成立以來最大規模的擴廠計畫。

法人分析，由於STATE FARM將非原廠外觀件全面納入保險換修，幾家零組件廠更加積極開發新產品，不只東陽擴大產能規模，堤維西、帝寶對應市場需求也增加新產品的開發。

帝寶 東陽 美國

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