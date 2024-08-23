東陽啟動史上最大擴產 年產值估增百億

全球最大的AM（售後維修）塑膠零組件廠東陽（1319）啟動10萬坪史上最大擴產計畫；總裁吳永祥以七成租、三成買為目標，昨（23）日取得4.8萬坪的新市科技工業區土地，擴大產能過程中降低土地支出資本壓力，又能完成擴充計畫，推估完成後東陽年產值增加百億元。

汽車零組件大廠東陽實業即將啟動公司立以來最大規模的擴廠計畫，昨（23）日公告宣布購地擴廠布局，取得新市園區4.8萬坪，再加上近期陸續購置的2萬坪土地後，火速展開三到五年擴廠計畫；吳永祥強調，未來會再繼續覓地擴廠，以滿足東陽三至五年長期發展需求。

東陽擴大產能投資計畫

北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續增溫，東陽不只擴大現有汽車保險桿、葉子板、車廂尾門等相關塑件和鈑金件的生產規模，同時以往受限於東陽廠房土地不生產的車用風扇、AGS主動式進氣柵欄以及各種汽車小件的零組件也都將納入東陽的生產項目。

東陽可望在台南擴廠完成之後，規模、獲利與競爭力再進階，加快產品開模速度，大量送件申請CAPA等認證，讓汽車塑膠相關配件的品項更齊全，提供各大通路產品一條龍品項供應的優勢。

隨著市場長期看好，目前東陽台南廠區14萬坪土地已經滿載已不敷使用，繼去年11月斥資近6億元購入台南科工區近5,000坪，以及今年5月加碼約10億元購入七股科工區1.5萬坪，昨日再獲經濟部審查通過台南新市產業園區48,189坪土地承租案。

東陽因應市場商機持續擴大規模，持續開發新產品，去年的模具開發投入約18億元，今年模具投入更將達到21億元，增加開模數量後，才能提供更多的產品讓客戶端一次購足，推升東陽的營收規模擴大，獲利也跟著同步攀升。