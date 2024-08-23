蛋白區房價漲贏蛋黃區 竹縣竹東鎮、新豐鄉上漲約二成、冠軍在新北市

產業進駐、人口移入、低基期房價效應，近一年六都暨新竹縣市蛋白區成屋房價飆漲，其中三峽年漲幅22.5%、居六都之冠，新竹竹東21.8%、新豐鄉18.6%次之，顯示眾多蛋白區在有產業進駐、人口移入且房價基期低的優勢下，價格漲幅超車市中心。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來因台灣經濟表現亮眼，帶動房市交易暢旺，全國房價明顯上漲，但因許多都會區市中心房價已高，且外圍房價相對親民，導致有購屋需求的民眾往蛋白區移動購屋，讓房價漲幅超過蛋黃區。

另外，陳金萍指出，不少地區如新竹竹東鎮、新豐鄉，因有新竹科學園區的高科技業擴廠帶動，在產業加持、人口移入且房價基期低下，區域房市漲勢明顯。

據實價登錄網資料，六都、新竹縣市前10大房價漲幅最高的行政區中，新北市三峽區不僅年漲幅達22.5%、居蛋白區房價漲幅之冠，漲勢更打敗市中心的中和12.3%、板橋7.7%、永和6.7%。

而新竹縣竹東鎮、新豐鄉，兩大蛋白區近一年房價漲幅也各達21.8%、18.6%，居蛋白區漲幅第二、三名，漲幅超車新竹市中心和竹北市的15%幅度。

陳金萍指出，造成三峽區中古屋每坪成交價大增有兩大原因，第一隨著北大特區發展逐漸成熟，以及捷運三鶯線預計2025年完工通車，三峽的生活機能將日益完善。

第二，三峽區每坪成交均價雖然已攀至4字頭，但與台北市、新北市核心區如板橋、中永和與新店等區域相比仍相對實惠，因此吸引不少願意以「通勤時間換房價」的購屋者入住；在兩大關鍵因素影響下，讓三峽近一年平均每坪成交單價大漲22.5%，領先六都、新竹縣市其他行政區。

陳金萍分析，新竹縣市受惠於竹科園區，不僅推升核心區域竹北市、新竹市的房市交易量能，周遭蛋白區如竹東鎮、新豐鄉以及湖口鄉的房價也跟著水漲船高；以竹東鎮為例，該鎮鄰近新竹市，其交易熱區二重埔至竹科園區約20分鐘車程，雖然近一年中古屋平均每坪成交單價增幅21.8%、來到25萬元左右，但與新竹市、竹北市動輒3、4字頭的單價相比仍屬親民，讓不少有自住需求、以及預算有限的民眾在此買房。