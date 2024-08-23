山富旅遊協辦「根除小兒麻痺」活動 橫跨8國成功歸台

山富（2743）旅遊23日協同扶輪社舉辦「根除小兒麻痺 最後一哩路」完成慶祝活動，山富負責全程的食、宿、行、簽證等安排與活動紀錄，並派遣資深同事蕭遠芬隨行，協助山神王慎志從新加坡到塔吉克，完成橫跨8個國家，耗時87天，總長12,500公里的行程，進而增加大眾對於根除小兒麻痺的關注與投入。

山富旅遊表示，1988年世界衛生組織發起全球範圍內的永久性消除小兒麻痺症，因此公司協助國際扶輪長期以來投入全球規模的永久根除小兒麻痺的志業，期望未來不會有此疾病困擾人類的生活。

根據全球小兒麻痺，國際扶輪3482地區策劃「End-polio 自行車極限騎乘之旅活動」，由山神之稱的王慎志先生規劃「單騎橫跨亞洲，根除小兒麻痺最後一哩路宣示行動」，活動包含橫跨新加坡、馬來西亞、泰國、寮國、中國大陸雲南、成都、西藏、阿里地區、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等8個地區，總長共12,500公里，爬升高度超過90,000公呎，耗時87天，從5月25日至8月22日圓滿返回台灣。