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台積電無塵衣洗衣廠 路得潔淨科技砸2.5億擴大投資台灣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
路得潔淨科技30年前由傳統洗衣店起家，由於看好台灣高科技產業發展，將業務從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，逐步成為全台最大的無塵衣清洗工廠，同時也是服務台積電（2330）最大的洗衣工廠。路透
路得潔淨科技30年前由傳統洗衣店起家，由於看好台灣高科技產業發展，將業務從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，逐步成為全台最大的無塵衣清洗工廠，同時也是服務台積電（2330）最大的洗衣工廠。路透

投資台灣事務所23日再添三家企業擴大投資臺灣，包括台商回台方案的某顯示器公司，與中小企業方案的沛波鋼鐵（6248）、路得潔淨科技。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,528家企業超過2兆3,424億元投資，預估創造15萬3,752個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有315家企業投資約1兆2,953億元，創造8萬8,335個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,022家企業投資約4,846億元，創造3萬7,126個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

某家位於台中，專門製造顯示器產品，以及提供系統整合之顯示器解決方案的光電大廠，規劃於台中市投資建立營運總部暨研發技術中心與擴增產線，將導入智能化作業系統與自動化設備進行研發升級，並透過AI技術輔助產品檢測，優化生產效率與品質。新營運總部計劃取得綠建築標章，擬設置太陽能發電設施與雨水回收系統，主動進行碳足跡及溫室氣體盤查，戮力推動友善環境的綠色生產。

沛波鋼鐵基於對台灣投資環境與未來經濟發展的信心，繼2021年、2023年申請中小方案投資建廠之後，今第三度加碼投資台灣，規劃於台南永康產業園區，興建智能化鋼筋加工廠，將採購自動化設備與運用數位化管理技術，有效提高生產效益，並將於廠區設置太陽能發電設施及使用節能空調等，致力推動環境永續發展。這次投資金額約4億元，可創造35名本國就業機會。

路得潔淨科技30年前由傳統洗衣店起家，由於看好台灣高科技產業發展，將業務從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，逐步成為全台最大的無塵衣清洗工廠，同時也是服務台積電（2330）最大的洗衣工廠。公司為因應客戶需求擬擴大未來產能，規劃在新竹縣湖口鄉擴增產線，透過整合智慧化系統與設備，讓生產排程可視化，以增加產量與作業效率。此外，新產線將採用節能鍋爐與新型洗烘設備，並設置用水回收設施，期望成為節能減碳的模範工廠，繼續擔任高科技產業最強大的後盾。這次預計投資金額約2.5億元，可新增50名本國就業機會。

AI 台商 台積電 太陽能發電

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